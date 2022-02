Casamento de Isis Valverde e André Resende acaba: 'Momento delicado'

A atriz Isis Valverde se separou do empresário André Resende, depois de quase 4 anos de casamento. Os dois são pais de Rael, de 3 anos.

A assessoria da atriz confirmou a separação em comunicado enviado à colunista Patrícia Kogut, de O Globo. "A relação que termina agora deixa como fruto a amizade e o respeito, além de um filho lindo e amoroso. Ao longo da história dos dois, sempre puderam contar com o respeito da mídia em relação aos limites que separam a vida pública da privada. Portanto, neste momento, eles gostariam de continuar contando com essa compreensão, especialmente por se tratar de um momento delicado e por ter uma criança envolvida. Eles agradecem", diz o texto.

Os dois casaram em junho de 2018, em um sítio na cidade de Guaratiba, no Rio. Na época, a atriz estava grávida de quatro meses. Os dois namoravam desde 2016, com um breve término no ano seguinte, mas depois reataram.

No ano passado, a atriz falou do relacionamento dos dois durante a quarentena. "Foi uma transformação. Coisas que não tinham maturado dentro do nosso relacionamento tiveram esse tempo de espera, de florescimento. Foi muito importante para nós", avaliou.