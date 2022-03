Casarão que abrigava Sartre da Graça é demolido e vai virar edifício residencial

O casarão que abrigava o colégio Sartre, na Graça, foi demolido neste fim de semana, assustando moradores, passantes e valorizadores do patrimônio local. Segundo informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, o terreno abrigará um empreendimento com mais de 100 unidades residenciais de quarto e sala.

O imóvel havia completado 50 anos em 2019, antes da instituição anunciar, em 2020, a desativação da “Unidade Mãe”, como era conhecida. O colégio segue com atividades no Itaigara e em Lauro de Freitas.

Construído entre 1912 e 1920, após a casa do Comendador Bernardo Martins Catharino (Palacete das Artes), o casarão se destacava pela primazia dos adornos decorativos internos, como piso em parquet, lustres em cristal francês, escadarias em madeira e todos os cômodos decorados com papéis de parede e pinturas e murais.

“Ela já nasceu em destaque, em posição de esquina, com três pavimentos, feita por um italiano. Uma casa que seguia os ideais de modernidade, do ecletismo vigente naquele período, mostrando todos os elementos de status dessas elites econômicas da cidade”, nos contou o historiador Rafael Dantas. “Optaram pela demolição da casa. Era uma referência do ecletismo que, infelizmente, vem abaixo”, lamentou.

Leia mais em Alô Alô Bahia