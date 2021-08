Casas Bahia inaugura primeira loja em Itamaraju em setembro

Uma loja da Casas Bahia será inaugurada em Itamaraju, na Bahia, em setembro. A inauguração faz parte de uma estratégia para aumentar presença no Norte e Nordeste - outras seis lojas serão abertas no estado do Pará.

Essa será a primeira Casas Bahia de Itamaraju. A expectativa é de chegar até o fim do ano que vem com mais 120 lojas físicas pelo país. As sete unidades novas devem gerar cerca de 150 empregos diretos.

A unidade vai permitir experimentação de produtos e terá mix de ofertas composto por 30 milhões de itens. “Teremos um espaço amplo e acolhedor, com nossa equipe de vendas preparada para prestar o melhor e mais rápido atendimento, atuando como verdadeiros consultores. Sem dúvida os moradores do Pará e da Bahia terão uma experiência única e multicanal de compra, com o total acesso ao conteúdo do site e da loja física em um só lugar”, destaca Paulo Fernandes, Diretor Regional da Via.

Os moradores também poderão fazer uso do Retira Rápido, que permite fazer a compra on-line e retirar a mercadoria na loja física. Também vai cunfionar como agência do banQi, carteira digital da Via, e os clientes desse serviço poderão fazer saques e depósitos no local, gratuitamente.

Casas Bahia Itamaraju (BA)

Endereço: Avenida Antônio Carlos Magalhães, 147, no Centro de Itamaraju.