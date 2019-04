Casas Conceito vai acontecer na Bahia Marina em agosto e firma parceria com projeto social

(Divulgação)

Andrea Velame vai doar materiais ao projeto social da prefeitura Morar Melhor

A mostra de decoração Casas Conceito - que este ano acontece entre os dias 19 de agosto e 29 de setembro, numa área de 2,8 mil m², localizada entre os restaurantes da Bahia Marina - firmou uma parceria inédita com a Prefeitura de Salvador e vai doar 2.800 metros de telhas, além de outros materiais que estão sendo usados na construção dos ambientes da mostra, ao programa municipal Morar Melhor que realiza intervenções em residências precárias tornando-as mais confortáveis e dignas para os moradores. “Para nós que trabalhamos com construção, decoração e arquitetura, este é um projeto social que merece o nosso apoio exatamente por oferecer moradias dignas às pessoas”, explica Andrea Velame. Para quem não sabe, em 2017, o Morar Melhor recebeu o Selo de Mérito Especial no Fórum Nacional de Habitação e Interesse Social.

Carvão na versão pizza

O sucesso do restaurante Carvão, no Jardim Apipema, animou o chef Ricardo Silva a abrir um novo negócio na área de gastronomia. Desta vez, o empreendimento será focado numa das iguarias mais apreciadas do mundo: a pizza. A casa, que tem projeto assinado pelo arquiteto José Marcelino, vai funcionar na Rua da Paciência, 295, no Rio Vermelho, e adotará o serviço de mesas compartilhadas, arquibancadas, e um atendimento diferenciado, num clima mais descolado, como vem acontecendo nos restaurantes mais moderninhos do mundo.

Chef Ricardo Silva, do Carvão, vai abrir pizzaria no Rio Vermelho

Inspiração napolitana

Para montar o novo negócio, que vai chamar PI.ZZA, Ricardo Silva investiu R$ 400 mil e foi buscar inspiração em Nápole, na Itália – de onde vieram o forno e algumas receitas clássicas – para criar o cardápio que será oferecido no espaço. “Fomos também à Nova York pesquisar este tipo de serviço e, asseguro que nossa casa poderia estar em qualquer cidade cosmopolita do mundo. Não só pelo modelo de atendimento como pela qualidade dos produtos que iremos oferecer ao público”, diz.

Show de luxo

O diretor geral da rede de hotéis Minor, João Eça, vai levar mais uma vez a cantora Ivete Sangalo para cantar no Tivoli Eco Resort Praia do Forte. A apresentação será no dia 8 de junho e o acesso é exclusivo para hóspedes. Quem quiser assistir ao show exclusivíssimo e curtir um final de semana no resort, o hotel ainda dispõe de acomodação, mas restam apenas alguns apartamentos na categoria De Luxe.

João Eça e Ivete Sangalo no último show da cantora no Tivoli, ano passado

Homenagem a Dussek

A artista carioca Silvia Machete traz a Salvador, nos dias 18 e 19 de maio, às 20h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio, o show Dussek veste Machete, concebido a partir de uma seleção de composições de Eduardo Dussek. Acompanhada do pianista Danilo Andrade, a cantora apresentará um espetáculo musical marcado por muita irreverência e sátiras num repertório que inclui canções como Aventura, Cabelos Negros e Chocante.

Paulista Silvia Machete vai interpretar Eduardo Dussek em show

Decor solar

Pedro Pires e Edgar Portela estão preparando o lançamento da nova coleção da Baú +, na Alameda das Espatódeas, para o próximo dia 15 de maio. Dentre as novidades que serão apresentadas pela dupla de empresários, está uma parceria com o designer gaúcho Aristeu Pires - considerado um dos grandes nomes do design brasileiro atual - que desenvolveu uma série de peças que integrarão o acervo da loja de decoração.

Pedro Pires e Edgar Portela preparam novidades para a Baú +

Ação do bem

A Leonila Confeitaria, na Rua Manuel Barreto, na Graça, promove, a partir das 17h da próxima terça-feira (30), o primeiro chá beneficente em prol da Casa de Repouso Bom Jesus e do Núcleo Assistencial para Pessoas com Câncer (Naspec). A proposta é arrecadar fraldas geriátricas, materiais de higiene, leite em pó e alimentos específicos para idosos e paciente de câncer. Durante o evento, será servido um buffet variado de café da tarde com croissant, sopas, doces, salgados, bolos, tortas, pães, refrigerantes, sucos, café, chá, chocolate quente e cappuccino. O evento é gratuito e o acesso será garantido com a doação de um dos itens mencionados.

Feijão maravilha

E amanhã, a partir das 13h, a promoter Marta Góes estará a postos no Cloc Marina Residence, na Avenida Contorno, recebendo os convidados da sua feijoada que terá musica ao vivo e muita animação. As camisetas estão sendo vendidas no Sympla.

A partir da próxima semana, esta coluna, que circulava as quartas-feiras, será antecipada para as terças-feiras. Então fique ligado, a partir de agora nos encontraremos sempre as terças e sábados. Espero vocês.