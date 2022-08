Caso Cristal: novo ato toma as ruas do centro de Salvador por paz e segurança

A promessa de quem gritava que 'na segunda, vai ser maior' no primeiro ato por segurança no centro de Salvador, na última quarta-feira (3) depois da morte de Cristal, se cumpriu. Após a missa de sétimo dia da adolescente, realizada na manhã desta segunda-feira (8) na capela do Colégio das Mercês, centenas de pessoas tomaram as ruas da região para protestar contra a onda de violência e pedir por medidas concretas que combatam a situação de insegurança de quem mora, trabalha ou estuda na área.

O ato, que começou na Avenida Sete, dessa vez, conta com a presença do pai de Cristal, de Sandra, mãe da jovem e de Fernanda, sua irmã, que não tiveram condições de conversar com a imprensa. As duas últimas, que estavam com a adolescente no momento em que ela foi morta, estavam ainda muito abaladas e foram ao choro diversas vezes durante a missa.

Com dezenas de faixas que enchem a avenida, os manifestantes gritam palavras de ordem como "Cristal, presente", "Estudantes unidos jamais serão vencidos" e "Justiça por Cristal". O protesto deve se estender ao longo de toda a manhã no centro de Salvador.

Entenda o caso

A adolescente Cristal Rodrigues Pacheco, 15 anos, que seguia para a escola, foi morta durante uma tentativa de assalto, a pouco metros da sede do Comando Geral da Polícia Militar.

Moradora do Corredor da Vitória e estudante do Colégio das Mercês, a adolescente estava acompanhada da mãe e da irmã quando foi abordada. Segundo informações iniciais, no meio da ação, uma das suspeitas, que carregava uma pistola calibre 653, colocou a arma no peito da vítima e disparou contra ela antes de fugir.

O crime aconteceu em frente ao Palácio da Aclamação, próximo ao Campo Grande. Cristal não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo de ser atendida, ainda com o uniforme da escola. A mãe e a irmã de Cristal não sofreram ferimentos e estão em casa.

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 7h através do Cicom. Equipes do 18º BPM, unidade responsável pelo policiamento da região, foram até o local e já encontraram a estudante baleada.

As duas suspeitas de terem participado do crime já foram presas pela polícia. A primeira suspeita presa, Gilmara Daiam de Sousa Brito, confessou a participação no crime, mas negou ter disparado contra Cristal. Ela foi presa no mesmo dia da morte da adolescente. Gilmara já tinha passagens por tráfico de drogas e roubos.

A segunda suspeita de participar do assalto e morte da estudante Cristal Rodrigues Pacheco, de 15 anos, foi presa pela Polícia Civil da Bahia na quinta-feira (4). A prisão foi feita depois que o advogado acompanhou a suspeita até o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) no início da tarde de hoje.

A mulher, identificada como Andréia Santos Carvalho, conhecida como 'Andreia Rasta', se apresentou depois que a Justiça determinou a prisão temporária dela. Segundo a polícia, ela assumiu a responsabilidade pelo disparo que atingiu a menina.

