Casos de covid-19 e internações nos EUA atingem novo recorde diário

Os Estados Unidos atingiram novo recorde diário de casos de covid-19 confirmados e, pelo 10º dia consecutivo, de novas internações. Nesta quinta-feira foram registrados 187.833 novos casos de covid-19 no país, 10 mil a mais que o último recorde, atingida na sexta-feira passada (13), quando foram registrados pouco mais de 177 mil novos casos, segundo dados da Universidade John Hopkins. De acordo com o projeto Covid Tracking, 80.698 pessoas foram hospitalizadas com a doença nesta quinta-feira.

Segundo análise do Wall Street Journal, com números da Universidade John Hopkins, os dados apontam para aceleração dos casos, uma vez que a média móvel semanal de novas contaminações diárias é superior à média móvel quinzenal. Ontem, os Estados Unidos registraram 2.015 mortes pela doença. Ao todo, a doença vitimou 252.555 pessoas no país. Fonte: Dow Jones Newswires.