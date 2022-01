Casos de covid fecham pelo menos 13 agências bancárias na Bahia

Pelo menos treze agências bancárias da Bahia estão fechadas por conta de casos de covid, segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira (10) pelo Sindicato dos Bancários.

São doze unidades do Bradesco. Em Salvador, são nove agências do banco com as portas fechadas (Center Lapa, Calçada, Itapuã, Nova Comércio, Prime Comércio, Prime Chame-chame, Centro Empresarial Redenção, Barros Reis, Avenida Manoel Dias). Além disso, também estão fechadas as agências no Centro de Lauro de Freitas, em Ruy Barbosa e em Santo Antônio de Jesus.

Também está fechada a unidade do Itaigara do banco Santander. "O Sindicato dos Bancários da Bahia está atento e cobra responsabilidade dos bancos para o cumprimento dos protocolos de segurança contra a covid-19", diz o sindicato.

O Santander, em nota, confirma o fechamento de agência, que fica na Avenida ACM, para seguir os protocolos de saúde e segurança. O autoatendimento funciona normalmente, destaca o banco. A unidade vai reabrir na quarta (12) e até lá os clientes têm como alternativa agências na Av. Paulo VI, outra unidade no Empresarial Thomé de Sousa e duas na Av. Tancredo Neves.

Já o Bradesco afirmou que em caso de confirmação de funcionário com coronavírus, a opção é pelo fechamento temporário da unidade para realização do processo de sanitização no prédio. "Trata-se de medida preventiva que tem o objetivo de evitar o risco de propagação da doença", afirma nota. Os clientes são orientados a utilizar o atendimento de agências Bradesco próximas e também podem buscar ajuda pelos canais digitais.