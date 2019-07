Casos prováveis de dengue saltam para 51 mil na Bahia

A Bahia teve 51.595 casos prováveis (soma dos suspeitos aos confirmados) de dengue até a última terça-feira (23) deste ano. O número é 626,2% maior do que o obtido no mesmo período do ano passado, quando 7.104 casos foram registrados no estado. Até o dia 18 de junho deste ano, tinham sido registrados 40.886 casos prováveis da doença na Bahia.

Dos 417 municípios do estado, 369 realizaram notificação para a doença. Em todo o estado foram notificados 47 óbitos por dengue, sendo 25 já confirmados, 10 descartados e 12 em investigação. O município com maior incidência das mortes é Feira de Santana, onde 11 óbitos por dengue foram confirmados, seguido de Salvador, com três mortes, e Paulo Afonso, com dois óbitos.

O Ministério da Saúde alertou que os maiores casos e epidemias das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti ocorrem entre outubro e março por conta das condições ambientais mais propícias ao desenvolvimento dos ovos. O infectologista Antônio Bandeira, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), destacou que o que ocorre na Bahia é "complexo" e reflete um quadro do Brasil.

"Não tivemos um aumento só na Bahia, mas também no Brasil como um todo. Temos números muito altos em São Paulo e em Minas Gerais e, além da condição climática, também temos a imunidade da população que também propicia a ocorrência desses surtos", destacou Bandeira.

O médico ressaltou que o combate às arboviroses deve ser realizado de forma diária com o combate aos criadouros e o uso de repelente. "As autoridades devem fazer ações de prevenção contra larvas nas residências, além de orientar toda a rede de saúde para uma solução rápida e imediata da doença", disse ele. O Ministério da Saúde ressalta que a eliminação de criadouros do mosquito é a única forma de prevenção.

Dentre os sintomas da dengue estão febre alta, dor no corpo e atrás dos olhos, além de fraqueza e vômitos. A principal complicação da dengue é a desidratação grave.

"Os médicos devem estar preparados para identificar os sinais de alarme da dengue, que são a dor na barriga com forte intensidade, vômitos, sangramentos, dentre outros sintomas. É importante que os profissionais façam a identificação para que uma hidratação seja realizada de forma rigorosa", destacou Bandeira.

O último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde sobre dengue refere-se até o dia 15 deste mês. Até lá, teve um incremento de 606,8% no número de casos prováveis no país neste ano quando se compara ao mesmo período do ano interior.

Na taxa de incidência de casos prováveis, onde se define o número de casos por 100 mil habitantes, destacam-se Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Distrito Federal, Tocantins, São Paulo e Acre como os estados com maior incidência da dengue. A Bahia é o 12º estado com maior incidência da dengue com 331,7 casos para cada 100 mil habitantes.

Esse valor é calculado utilizando-se o número de casos novos prováveis dividido pela população do estado e dividido ainda por 100 mil habitantes.

Arboviroses

Outra arbovirose registrou um aumento de notificações na Bahia: a zika. Até a última terça-feira (23), foram 1386 casos prováveis de zika no estado. No ano passado, foram 1.032 casos prováveis. Houve um aumento de 34,3% de casos neste ano. Não há registro de óbitos neste período.

Já para a chikungunya houve uma redução nos casos notificados neste ano em 16,4%. Foram 2.789 casos prováveis até a última terça-feira (23) contra 3.338 no mesmo período de 2018. Até o momento, são sete óbitos por chikungunya.

Apesar de ter divulgado do boletim com os dados das arboviroses, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) não disponibilizou à reportagem uma fonte para falar sobre o aumento da incidência de dengue no estado.

Ações para acabar com os focos do mosquito Aedes:

1 – Mantenha bem tampados caixas, tonéis e barris de água.

2 – Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre bem fechada.

3 – Não jogue lixo em terrenos baldios.

4 – Se for guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha-as sempre com a boca para baixo.

5 – Não deixe a água da chuva acumular sobre a laje e calhas entupidas.

6 – Encha os pratinhos ou vasos de planta com areia até a borda.

7 – Se for guardar pneus velhos em casa, retire toda a água e mantenha-os em locais cobertos, protegidos da chuva.

8 – Limpe as calhas com freqüência, evitando que galhos e folhas possam impedir a passagem da água.

9 – Lave com freqüência, com água e sabão, os recipientes utilizados para guardar água, pelo menos uma vez por semana.

10 – Os vasos de plantas aquáticas devem ser lavados com água e sabão, toda semana. É importante trocar a água desses vasos com freqüência.

11- Piscinas e fontes decorativas devem ser sempre limpas e 'cloradas'.

12- Sempre que possível evite o cultivo de plantas como bromélias ou outras que acumulem água em suas partes externas.