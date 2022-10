Cássia Kis faz comentários homofóbicos em live: 'Destruir a família'

A atriz Cássia Kis, de 64 anos, foi criticada nas redes sociais após disparar comentários homofóbicos ao declarar apoio ao atual governo. A artista alegou, durante uma live realizada com a jornalista Leda Nagle, que a homossexualidade estaria "destruindo a família".

A intérprete da personagem Cidália, de Travessia, comentou que as "famílias tradicionais" estariam sofrendo com os atuais pensamentos em relação à "ideologia de gênero". Na live, ela informou, sem apresentar provas, que as escolas possuem uma espécie de local para as crianças se beijarem, intitulado de "beijódromo".

"Não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher com mulher e homem com homem, essa ideologia de gênero que já está nas escolas. Eu recebo as imagens inacreditáveis de crianças de 6, 7 anos se beijando. Duas meninas dentro de uma escola se beijando, onde há um espaço chamado beijódromo", comentou.

Logo depois, Cassia fez declarações homofóbicas e que foram repudiadas por diversos internautas. "O que está por trás disso? Destruir a família. Destruir a vida humana? Porque onde eu saiba homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Como a gente vai fazer?".

Checagem

O comentário sobre o beijo entre duas meninas que Cássia Kis falou na live, foi referente a uma fake news que circulou.

As crianças, da Paraíba, não estariam se beijando, e sim, participando de uma gincana pedagógica. A informação foi checada pela Agência Lupa.