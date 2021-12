‘Catado de Cultura’ destaca resiliência de artistas baianos em meio à pandemia

Mostrar histórias de superação e resiliência de artistas independentes da Bahia em meio à pandemia da Covid-19. Este será o foco da nova temporada do programa Catado de Cultura, que estreia neste sábado (11), às 14h30, na TV Alba (Canal Aberto 12.2).

Na sexta temporada, a proposta vai conectar música, teatro e humor à gastronomia, tatuagem e empreendedorismo.

Para o diretor Geral e apresentador do programa, Cadu Freitas, a série especial com cinco episódios vai exaltar a resiliência da arte baiana: “De forma muito leve e com uma dose generosa de good vibes, queremos mostrar essa conexão empática entre as diversas nuances da arte independente e alternativa da Bahia. As histórias contadas trazem muito afeto e superação”.

O programa conta ainda com a apresentação Rafael Manga. Os episódios também ficarão disponíveis aos domingos no canal do Catado de Cultura, no Youtube.