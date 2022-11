Catar proíbe venda de bebida alcoólica em estádios a dois dias da abertura

As pessoas que ainda estão chegando no Catar, vão se surpreender com a notícia que os organizadores da Copa do Mundo do país catalão farão nesta sexta-feira (18). As bebidas alcoólicas estão proibidas dentro dos estádios.

De acordo com uma fonte da agência de notícias Reuters, a reviravolta deve mexer com o público e, principalmente, com a principal patrocinadora do Mundial: a Budweiser. A empresa investiu US$ 75 milhões na Copa do Mundo após fazer o contrato com a FIFA.

A cervejaria já sofreu censura há alguns dias, como vender a bebida dentro do perímetro de oito arenas, três horas antes e uma hora depois de cada jogo. Ainda tiveram a informação, uma semana antes do início da copa, que teriam que realocar as lojas de concessão para que não ficassem tão exposto a venda de álcool nas ruas.

A cerveja ainda estará disponível em suítes de luxo reservadas para os integrantes da FIFA e outros convidados com condições financeiras boas. Vale lembrar que o preço das cervejas foram divulgadas e chocou o mundo pelo valor: um copo de 500 ml custaria US$13.73, em reais valeria R$ 73.