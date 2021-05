Cavalo é resgatado após cair em rio na Avenida Juracy Magalhães Júnior

Um cavalo foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros na manhã desta sexta-feira (28), após cair em um rio na Avenida Juracy Magalhães Júnior, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o resgate foi feito pela guarnição do 3° Grupamento de Bombeiros Militares (GBM) Iguatemi. "Usamos técnicas de resgate vertical aplicada no salvamento de animais para que o cavalo não sentisse dor e fosse retirado de forma adequada. O animal foi deixado com o proprietário", disse em nota.

Não há informações sobre o estado de saúde do animal.