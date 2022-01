CBF adia jogo entre Bahia e Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste

O Bahia vai ter que esperar um pouco mais para estrear pela Copa do Nordeste. O tricolor informou que a CBF alterou a partida contra o Sampaio Corrêa, que estava marcada para este sábado (22), na Fonte Nova, pela primeira rodada da competição.

A partida agora será disputada no dia 24 de fevereiro, uma quinta-feira, também na Fonte Nova, mas em horário que ainda será definido pela CBF. O motivo da alteração não foi divulgado.

A partida contra o Sampaio Corrêa marcaria a estreia do time principal do Bahia na temporada 2022. Sem a partida, o próximo compromisso do Esquadrão será na quarta-feira (26), contra o Doce Mel, na Fonte Nova, pelo Campeonato Baiano.

Já a estreia do Bahia no Nordestão agora será em jogo válido pela segunda rodada, no dia 29 de janeiro, contra o Campinense, às 16h, no estádio Amigão, em Campina Grande.