CBF altera horário de duelo entre Bahia e Ceará, pelo Brasileirão

A CBF alterou o horário da partida entre Bahia e Ceará, que será disputada nesta quinta-feira (17), no estádio do Castelão, em Fortaleza, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Inicialmente marcado para às 19h, o duelo agora será disputado mais cedo, às 16h.

De acordo com a entidade máxima do futebol no Brasil, a mudança foi feita para ajustar a grade de programação da TNT, que exibirá o duelo. Vale lembrar que no mesmo dia serão disputados também dois jogos da Copa América, que está sendo realizada em solo brasileiro.

No estádio Olímpico, em Goiânia, a Colômbia enfrenta a Venezuela, às 18h. Já às 21h será a vez da Seleção Brasileira enfrentar o Peru, no Engenhão, no Rio de Janeiro.

O elenco do Bahia ganhou folga nesta segunda-feira (14), e volta aos trabalhos na terça-feira (15), quando iniciará os preparativos para o duelo contra os cearenses.

Após três jogos na Série A, o Esquadrão soma quatro pontos e ocupa a oitava colocação. O Ceará também tem quatro pontos e é o 11º.