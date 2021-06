CBF detalha mais cinco jogos do Bahia no Brasileirão; veja

A CBF detalhou mais cinco jogos do Bahia no Campeonato Brasileiro. O tricolor já tem definido os dias e horários das rodadas 11, 12, 13, 14 e 15 da Série A.

Pela 11ª rodada, o Esquadrão vai encarar o São Paulo, no estádio do Morumbi, no sábado (10/07), às 19h. Já na quarta-feira (7), o adversário será o Flamengo, no estádio de Pituaçu, às 18h15, pela 12ª rodada.

O Bahia volta a entrar em campo no dia 25 de julho, um domingo, às 11h, contra o Atlético-MG, no Mineirão, em duelo válido pela 13ª rodada.

As duas últimas partidas detalhadas serão contra o Sport, no dia 1º de agosto, um domingo, às 18h15, em Pituaçu, e com o Cuiabá, no sábado (7), às 21, na Arena Pantanal.

Pelo Brasileirão, o próximo compromisso do tricolor será nesta quarta-feira (30). O time recebe o América-MG, às 19h, no estádio de Pituaçu, pela oitava rodada. O tricolor é o quinto colocado da Série A, com 11 pontos.

Confira o calendário atualizado do Bahia no Brasileirão:

8ª rodada

30/06 (quarta-feira), às 19h – Bahia x América-MG - Pituaçu

9ª rodada

04/07 (domingo), às 11h – Chapecoense x Bahia – Arena Condá

10ª rodada

07/07 (quarta-feira), às 18h, Bahia x Juventude - Pituaçu

11ª rodada

10/07 (sábado), às 19h - São Paulo x Bahia - Morumbi

12ª rodada

18/07 (domingo), às 18h15 - Bahia x Flamengo - Pituaçu

13ª rodada

25/07 (domingo), às 11h- Atlético-MG x Bahia - Mineirão

14ª rodada

01/08 (domingo), às 18h15 - Bahia x Sport – Pituaçu



15ª rodada

07/08 (sábado), às 21h - Cuiabá x Bahia - Arena Pantanal