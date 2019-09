CBF detalha tabela do Bahia no Campeonato Brasileiro

A CBF detalhou as datas e horários dos próximos jogos do Bahia no Campeonato Brasileiro. Até então, apenas as partidas da 19ª, contra o Fortaleza, neste domingo (15), às 16h, na Fonte Nova, e 20ª, diante do Corinthians, no dia 21, às 19h, no Itaquerão, eram conhecidos. Agora, o tricolor já sabe o seu caminho da 21ª até a 27ª rodada.

No período, o Bahia vai fazer quatro jogos em casa e três fora. O tricolor também vai voltar a jogar no meio de semana. Confira a tabela com datas e horários:

21ª rodada

Bahia x Botafogo, na Arena Fonte Nova

25/09, quarta, às 21h30

22ª rodada

Avaí x Bahia, na Ressacada

29/09, domingo, às 16h

23ª rodada

Bahia x Athletico-PR, na Arena Fonte Nova

05/10, sábado, às 19h

24ª rodada

Bahia x São Paulo, na Arena Fonte Nova

09/10, quarta, às 21h

25ª rodada

Fluminense x Bahia, no Maracanã

12/10, sábado, às 19h

26ª rodada

Grêmio x Bahia, na Arena do Grêmio

16/10, quarta, às 19h15

27ª rodada

Bahia x Ceará, na Arena Fonte Nova

19/10, sábado, às 19h