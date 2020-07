CBF divulga nova tabela da Série A do Brasileirão; veja datas

A CBF divulgou nesta segunda-feira (13) as tabelas das séries A e B do Campeonato Brasileiro, após adequar as datas ao novo calendário. A principal competição nacional, que teria início no dia 3 de maio, começará com três meses de atraso, em 8 de agosto. A segunda divisão larga um dia antes.

O documento divulgado contém as datas básicas, ou seja, a marcação dos dias em que cada uma das 38 rodadas ocorrerá, mas sem cravar a data de cada jogo. A primeira rodada da Série A será realizada de 8 a 10 de agosto, com o Bahia visitando o Botafogo. A sequência inicial do Esquadrão tem ainda Coritiba (casa), Red Bull Bragantino (casa) e São Paulo (fora).

O atual campeão Flamengo estreia em casa contra o Atlético-MG. O torneio terminará só no dia 24 de fevereiro de 2021. Pelo menos até segunda ordem, as partidas serão realizadas sem torcedor nos estádios.

Uma novidade é que o calendário não terá recesso de Natal e Ano Novo. Na Série A por exemplo, a 27ª rodada está programada para o período de 26 a 28 de dezembro e a 28ª terá jogos de 2 a 4 de janeiro.

Clique aqui para ver a tabela básica da Série A.