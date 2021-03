CBF divulga tabela da Série B; Vitória estreia contra Guarani

A CBF divulgou, nesta quinta-feira (25), a tabela básica da edição 2021 da Série B. A competição está marcada para começar no dia 28 de maio, enquanto a última rodada deve ser disputada no dia 27 de novembro.

A caminhada do Vitória na Série B começa diante do Guarani, fora de casa. Na segunda rodada, enfrentará o Náutico, no Barradão. O Leão fechará sua participação contra o Vila Nova, em Salvador. Confira toda a trajetória do rubro-negro nas 38 rodadas aqui.

A Série B 2021 reunirá o maior número de campeões brasileiros da primeira divisão uma única edição: serão cinco no total. O Vasco, com quatro títulos, Botafogo, dono de duas taças, e o Coritiba, com um troféu, caíram da elite no fim da temporada passada. Somam-se a eles o também tetracampeão Cruzeiro e o Guarani, vencedor em 1978, que permaneceram na Segundona.

O Goiás também está na lista dos times que foram rebaixados, enquanto Vila Nova-GO, Remo, Londrina e Brusque subiram da Série C.

Por causa da pandemia do coronavírus, os estádios continuarão sem receber público. Também foi definido que os mandos de campos poderão ser remanejados, caso o município ou estado de origem esteja impedido de receber os jogos, e as equipes precisam ter um número mínimo de 13 atletas com exames negativos para irem a campo.

O formato de disputa segue o mesmo dos últimos anos. As 20 equipes se enfrentam no formato ida e volta, em 38 rodadas. Além do título para quem somar a maior quantidade de pontos, os quatro primeiros colocados garantem vaga na primeira divisão de 2022. Já os quatro últimos serão rebaixados para a Série C.

Dessa vez, porém, há uma mudança em relação aos comandantes. Assim como ocorrerá na primeira divisão, a Série B terá limitação no número de troca de treinadores. A proposta foi aprovada nesta quinta-feira (25), em reunião virtual dos dirigentes das equipes com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A medida determina que cada clube da Série B só pode ter dois técnicos durante a competição. Assim, após a primeira demissão, a equipe poderá contratar um novo técnico. Se houver um segundo desligamento, outro comandante só poderá ser efetivado no cargo caso já seja funcionário do clube com pelo menos seis meses de casa.

Se o pedido de demissão partir do treinador, o clube não fica impedido de contratar um novo técnico. No entanto, a medida também tem consequências para os profissionais: cada um poderá treinar apenas dois clubes diferentes na Série B. Se pedir demissão de um clube, ele só poderá trabalhar em mais uma equipe.

Confira o primeiro turno do Vitória na Série B 2021:

1ª rodada

Guarani x Vitória

2ª rodada

Vitória x Náutico

3ª rodada

Vitória x Operário

4ª rodada

Remo x Vitória

5ª rodada

Vitória x Brusque

6ª rodada

Coritiba x Vitória

7ª rodada

Vitória x Londrina

8ª rodada

Botafogo x Vitória

9ª rodada

Vitória x Goiás

10ª rodada

Confiança x Vitória

11ª rodada

Vitória x Sampaio Corrêa

12ª rodada

Brasil x Vitória

13ª rodada

Vitória x Ponte Preta

14ª rodada

CSA x Vitória

15ª rodada

Vitória x Avaí

16ª rodada

Vitória x Vasco da Gama

17ª rodada

Cruzeiro x Vitória

18ª rodada

Vitória x CRB

19ª rodada

Vila Nova x Vitória