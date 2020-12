CBPM entrega prêmio de empresa do ano à Mineração Caraíba nesta sexta (18)

A premiação de melhores do ano da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) acontece nesta sexta-feira (18). A Mineração Caraíba foi escolhida entre as empresas e seu diretor, Marcos Valério, vai receber o Prêmio Personalidade 2020. A empresa movimentou mais de R$ 1 bilhão este ano, mantém 3 mil empregos e quer expandir em 10% a produção para o próximo ano.

É uma história de reconstrução, já que há apenas 4 anos a Mineração Caraíba teve a principal mina alagada, pediu recuperação judicial e esteve perto de fechar.

A entrega do prêmio vai acontecer no auditório da CBPM, em Salvador, a partir das 10h, com transmissão pela internet (clique aqui).

Criado no ano passado, o prêmio visa reconhecer as ações de mineradoras baianas nas áreas de sustentabilidade e inovação. Em 2020, foram inseridas duas novidades: a categoria Personalidade da Mineração e uma consulta popular, que ficou disponível durante todo o mês de novembro e recebeu mais de 450 votos.