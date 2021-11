CCR Metrô promove ação para orientar passageiros sobre câncer de próstata

A CCR Metrô vai promover, entre os dias 23 e 26 de novembro, uma ação de orientação sobre o combate e a prevenção do câncer de próstata, doença que, em 2020, atingiu 65 mil homens, segundo dados do INCA. A ação é realizada em parceria com o Centro Tecnológico Se7e.



Além da atividade orientativa, os clientes que circularem pelas estações Pernambués (23), Lapa (24), Brotas (25) e Pituaçu (26) também terão acesso a serviços como aferição de pressão, medição de glicemia, massagem e a distribuição de laços com a temática do Novembro Azul e materiais informativos.



Jocelyn Cárdenas, Gerente de Comunicação, Sustentabilidade e Ouvidoria da CCR Metrô Bahia, acredita que ações como esta são fundamentais.

"Entendemos a importância da prevenção e do diagnóstico precoce para melhoria da qualidade de vida das pessoas, por isso estamos sempre em busca de promover ações que tragam estas temáticas de orientação e reflexão sobre o autocuidado", revela.



Orientações sobre a importância do autocuidado e a prevenção também estão estampadas em mensagens distribuídas nas TVs trem e MUBs Digitais presentes no sistema durante todo o mês de novembro.



A iniciativa faz parte do programa Vem pra Cá, agenda de eventos do metrô, que promove ações reforçando a pluralidade cultural, diversidade, inclusão e oferta de serviços durante todo o ano nas estações de metrô da cidade.