CCR Metrô realiza ações para estimular cidadania no transporte público

Para estimular a prática de atitudes cidadãs nos passageiros que utilizam o Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, a CCR Metrô Bahia realiza mais uma edição do Embarque Consciente, na sexta-feira (09), das 6h às 9h e das 16h às 18h.

O programa tem o objetivo de reforçar mensagens de cidadania com orientações para melhor utilização do transporte, abordando temas como o respeito aos assentos e elevadores preferenciais, além da importância de aguardar o desembarque dos clientes que estão saindo dos trens antes de embarcar.

Para isto, a concessionária vai promover esquetes teatrais que poderão ser respondidas pelos clientes na plataforma e mezaninos das Estações de Metrô. A comunicação visual no chão das plataformas também será reforçada com adesivagem fixa na saída do metrô. Ela lembrará aos passageiros que aguardam para embarcar, a se posicionarem na região lateral das portas dos vagões, deixando a área central livre para o desembarque.

A princípio, a ação vai acontecer nas estações Pirajá, Acesso Norte e Rodoviária e, posteriormente, nas demais estações de metrô. Segundo explica o gerente de atendimento da CCR Metrô Bahia, Leonardo Balbino, a melhoria no fluxo de embarque e desembarque deve diminuir o tempo de parada dos trens nas plataformas.

"Estimular atitudes cidadãs colabora para que os clientes utilizem o sistema metroviário de forma mais cuidadosa, com mais conforto e tranquilidade, além de aumentar a segurança de todos”, destaca o gerente de atendimento.

Serviço:

O quê: Esquetes teatrais para estimular o Embarque Consciente

Quando: 09 de dezembro (sexta-feira)

Horário: das 06h às 09h e das 16h às 18h

Onde: Estações Pirajá, Acesso Norte e Rodoviária.