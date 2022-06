CCZ faz operação especial de combate ao Aedes aegypti nas estações de transbordo

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) iniciou nesta segunda (20) a Operação São João, que segue até a quinta-feira (23), nas principais estações de transbordo de Salvador, locais de grande circulação de passageiros. Os agentes de endemias vão aplicar inseticida contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikugunya.

O cronograma da mobilização especial já incluiu pontos turísticos e espaços de festas como Pelourinho e Parque de Exposições, locais que vão receber eventos de grande porte nesse São João. As ações de intensificação seguem até o dia 8 de julho, passando pela festa de São Pedro (29 de junho) e o feriado de Independência da Bahia (2 de Julho).

“Nos preocupamos em preparar uma logística para evitar a proliferação do Aedes na cidade nesse período de fluxo alto de turistas que curtem as festas juninas. Esse trabalho preventivo do órgão se torna mais eficaz se a população também colaborar em não acumular materiais inservíveis e água em vasos. Tudo isso, com certeza, evita o crescimento de atendimentos de dengue, zika e chikugunya nas unidades de saúde”, explica a subgerente de arboviroses do CCZ, Cristina Guimarães.

As atividades diárias seguem o cronograma normal de segunda a sexta-feira, no turno matutino. Em caso de denúncias de focos ou acumulados, o cidadão pode entrar em contato pelo Fala Salvador pelo número de 156 ou pelo site para acionar uma equipe do CCZ.