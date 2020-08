Ceará mantém chance de ser bicampeão da Copa do Nordeste invicto

A vitória por 3x1 sobre o Bahia no jogo de ida da final, neste sábado (1º), em Pituaçu, manteve o Ceará firme e forme na disputa pelo título da Copa do Nordeste e com uma condição rara: a de ser campeão invicto.

O próprio Ceará já conseguiu o feito em 2015, ano de sua única conquista do Nordestão. Na época, o clube acumulou cinco empates e sete triunfos, sendo os dois últimos na final também contra o Bahia.

Este ano, a campanha do Vozão tem seis vitórias e cinco empates até o momento. A partida de volta será novamente no estádio de Pituaçu, na próxima terça (4), às 21h30. E a equipe treinada por Guto Ferreira pode comemorar até mesmo em caso de derrota por um gol de diferença.

Em toda sua história, a Copa do Nordeste já teve três campeões invictos. Além do Ceará em 2015, o Vitória em 2003 e o Sport em 1994. Esta é a 17ª edição do torneio.