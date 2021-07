Celebração do Dois de Julho terá esquema especial de serviços municipais

Para o feriado de Independência do Brasil na Bahia, o famoso 2 de julho, a Prefeitura montou um esquema especial de serviços. Este ano, as comemorações vão ocorrer sem o tradicional desfile cívico devido à pandemia da Covid-19, mas contará com atos comemorativos simbólicos no Largo da Lapinha. O acesso será apenas para autoridades e a imprensa. Na cidade, vão prosseguir os serviços de fiscalização, saúde e proteção ao patrimônio público.

Fiscalizações

A Guarda Civil Municipal (GCM) vai manter a tradição de colocar flores e fazer a segurança das figuras dos caboclos quando expostas, no Largo da Lapinha. Além destas atividades, os profissionais vão intensificar a fiscalização nas praias da capital baiana, a fim de evitar aglomerações durante o feriadão, assim como dar apoio às atividades de fiscalização realizadas pela Prefeitura. Cerca de 80 agentes estarão monitorando toda a orla marítima até domingo (4).

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) irá reforçar a fiscalização para combater a poluição sonora na cidade. A pasta também vai fiscalizar o cumprimento dos decretos municipais que visam o combate à disseminação do coronavírus nos estabelecimentos comerciais. O cidadão que perceber alguma irregularidade deve efetuar a denúncia através do Disque Salvador, pelo telefone gratuito 156.

Trânsito

As alterações no trânsito de Salvador iniciam hoje (1°). A partir das 17h será proibido o estacionamento no entorno do Largo da Lapinha. Amanhã (2), a partir das 6h, haverá interdição ao tráfego de veículos na Estrada da Liberdade, na altura do Largo da Lapinha.

Condutores que estiverem no sentido Centro terão como opções de tráfego seguir pelas ruas Pero Vaz, Doutor Eduardo Santos, Conde de Porto Alegre, Largo do Tamarineiro, Rua Rodrigo Argolo, Baixa de Quintas e Rua Cônego Pereira.

Quem estiver no sentido oposto pode trafegar pela Ladeira da Soledade, Largo da Soledade, Largo do Queimadinho, Rua Saldanha Marinho, Largo do Tamarineiro, Rua Conde de Porto Alegre, Rua Doutor Eduardo Santos e Rua Pero Vaz, para chegar à Estrada da Liberdade.

As vias deverão ser liberadas assim que a cerimônia simbólica for finalizada. Moradores do trecho interditado poderão acessar o local mediante comprovação de endereço.

Transporte

Em razão da interdição de tráfego na Estrada da Liberdade/Corredor da Lapinha, das 6h às 10h, para as comemorações do Dois de Julho, as linhas de ônibus que passam no local terão alteração de itinerário. No sentido Centro, vão seguir a Rua Lima e Silva, Rua Pero Vaz, Rua Conde de Porto Alegre, Largo do Tamarineiro, Rua Saldanha Marinho, Largo do Queimado e Largo da Soledade, retomando o itinerário normal.

No sentido Liberdade, os ônibus vão seguir o Largo da Soledade, Largo do Queimado, Rua Saldanha Marinho, Largo do Tamarineiro, Rua Conde de Porto Alegre, Rua Pero Vaz, Ladeira de São Cristóvão, seguindo então o itinerário normal.

Saúde e Defesa Civil

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24h estarão funcionando normalmente, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192).

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) permanece de plantão 24h para ocorrências que envolvam risco civil aos cidadãos. Qualquer situação do tipo, a exemplo de ameaça de desabamento, deslizamento de terra e alagamento, deve ser comunicada através do número gratuito 199.