Cemitério é fechado em Ilhéus por conta de enxame de abelhas

O cemitério municipal São Jorge, em Ilhéus, no Sul da Bahia, está temporariamente fechado para visitas e sepultamentos por conta do enxame de abelhas que invadiu o local. Bombeiros do 5° Grupamento de Bombeiros Militar (BPM/Ilhéus) identificaram, nesta quarta-feira (3) ao menos duas colmeias de abelhas no local. Os bombeiros já entraram em contato com um apicultor para dar apoio na remoção das abelhas localizadas e continuam com o mapeamento local.

Os militares foram acionados no último domingo (2) mas não foi possível localizar o enxame pois as abelhas estavam muito dispersas devido a alta movimentação do local por causa do feriado (Dia de Finados). Em nota, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Distritais (Secsurb) informou anteriormente que o Corpo de Bombeiros Militar havia sido acionado, mas não conseguiu localizar com exatidão a colmeia, recomendando assim que o cemitério fosse fechado na última terça (2) e quarta-feira (3).

Ainda de acordo com a secretaria, até a completa remoção das abelhas, o Município seguirá as orientações, visando evitar transtornos e garantir a segurança de todos. O cemitério São Jorge é localizado no bairro Alto do Basílio.