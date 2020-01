'Cena de terror', diz jovem que salvou irmã de ser atingida por prédio em Narandiba

Aquele famoso ditado afirma que ‘nem todo herói usa capa’ nunca foi tão presente na vida da estudante Jéssica Conceição, de 20 anos. A jovem salvou a irmã caçula, Ângela, 11, e o cachorro, que brincavam na laje, de serem atingidos por escombros do prédio que desabou em Narandiba, na manhã desta quinta-feira (23).

Jéssica, que gravou um vídeo mostrando a queda do prédio, conversou com o CORREIO nesta sexta-feira (24). A jovem mora num imóvel vizinho à estrutura que desabou na Travessa Isabel Souto, no bairro de Narandiba. Ela lembra que ouviu um barulho forte antes do desmoronamento.

No primeiro estalo que ouviu, Jéssica ficou desesperada e sem saber o que fazer. No impulso, correu imediatamente com a irmã e o cachorro para um local seguro, ligou para os pais, que estavam no trabalho, e filmou o momento da queda do prédio.

“Quando eu ouvi o barulho dos estalos, achei que fosse minha irmã brincando na laje, batendo em alguma coisa. Vi que o prédio estava soltando alguns pedaços em cima de outras casas de baixo. Peguei ela e saímos para um local seguro. Liguei para meus pais, que vieram correndo nos socorrer”, contou a estudante.

Jéssica teve a casa interditada pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), por conta da proximidade com o imóvel que desmoronou. Ela morava na com os pais e dois irmãos, um mais velho que ela e Angélica, que costuma ser desobediente. No entanto, nesse momento, ao reclamar e pedir que ela descesse da laje, a menina obedeceu e as duas saíram do imóvel imediatamente.

“Eu fiquei impressionada. Ela não costumava me obedecer muito e quinta, pela primeira vez, me obedeceu. Não sei o que aconteceu, quando falei com ela, ela veio logo correndo. Eu salvei a vida dela. No vídeo que gravei dá até para notar ela gritando, ela gritava muito. Nos assustamos muito, ela principalmente. Eu vi o prédio cair, quando acabou tudo fiquei muito assustada. Não imagino o que aconteceria se não tivesse chamado a minha irmã, ela tinha caído junto como outro prédio”, relatou a jovem.

Jéssica salvou cachorro e a irmã mais nova de laje vizinha aoprédioque caiu em Narandiba

(Foto: Eduardo Dias/CORREIO)

A família da estudante está alojada na casa de um parente até que a Codesal avalie a estrutura do imóvel e a possibilidade de demolição, ou autorize o retorno da família à residência. Jéssica e seus pais não conseguiram salvar nenhum objeto do local.

“Foi uma cena de terror para mim, nunca tinha passado por isso. Vi muitos fios de energia soltos. Deu muito medo, só pensei em descer correndo com minha irmã mesmo. Ela está transtornada por causa do susto”, contou a estudante, que revelou ainda não ter caído a ficha do ato heroico que teve em salvar a irmã.

“Não tenho noção do que fiz. Só pensei na hora em me salvar e salvar a minha irmã. Ainda pensei em pular de onde estávamos, de medo, mas vi que poderíamos nos machucar. Foi aí que esperei o prédio cair logo e sair mais tranquilas”, completou.

Confira o relato da estudante na íntegra: