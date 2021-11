‘Cenário de horror’, diz sobrevivente de atentado em Cosme de Farias

Os bandidos que cometeram um atentado no bairro de Cosme de Farias, na madrugada desta segunda-feira (15), atiraram contra a casa onde o alvo da ação estava, invadiram o imóvel, balearam quatro moradores e executaram Luciano Oliveira dos Reis, 28 anos, com diversos tiros. Em seguida, o grupo fugiu sem levar nada. As vítimas foram socorridas para o Hospital Geral do Estado (HGE) e uma delas está em estado grave.

Era noite de domingo quando alguns vizinhos da Ladeira da Ponte de Santo Antônio se reuniram na casa de um morador para jogar algumas partidas de dominó. Luciano chegou pouco depois. O jogo seguiu até tarde, mas pouco antes da meia-noite o grupo se desfez e os jogadores começaram a voltar para casa. Um morador, que pediu para não ser identificado, contou que os disparos começaram alguns minutos depois.

“Pensei que fosse bomba, mas foram muitos disparos. Foi questão de segundos para a gente entender o que estava acontecendo. Os caras começaram a atirar na casa. A porta estava fechada na hora. Todo mundo se jogou no chão e os tiros não paravam”, contou.

Os bandidos suspenderam fogo por alguns segundos, as vítimas acreditam que foi uma pausa para recarregar as armas, mas foi tempo suficiente para que algumas pessoas pudessem levantar e buscar abrigo no andar de cima. Uma mulher que tinha deitado sobre a filha, um bebê de 1 ano, conseguiu levantar, pegar a criança e correr. Os tiros recomeçaram logo depois.

Nesse momento, Luciano já havia sido atingido nas costas e tentou buscar abrigo junto com os moradores no pavimento superior da casa, mas desistiu ao perceber que não havia saída e desceu novamente as escadas. Os bandidos arrombaram a porta e, em seguida, executaram o jovem. As testemunhas não conseguiram ver os criminosos, mas acreditam que pelos cinco homens participaram do atentado devido a quantidade de disparos.

Quando o tiroteio passou, além de Luciano, que morreu na hora, havia mais quatro pessoas baleadas. Uma família de pai (homem de 41 anos), mãe (mulher de 33 anos) e filho (garoto de 11 anos) foi atingida. A quarta pessoa é um adolescente de 14 anos, vizinho das outras vítimas. Todos foram socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE).

O homem de 41 anos foi atingido no braço, recebeu atendimento médico e foi liberado. Pela manhã, ele estava no hospital ainda com as roupas sujas de sangue e um pouco atordoado. A esposa dele foi atingida no pé, foi atendida e liberada. Já o filho do casal, o menino de 11 anos, foi baleado no tórax e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O estado dele é considerado grave. O adolescente de 14 anos foi atingido nos testículos e ainda não tem previsão de alta médica.

Na rua onde aconteceu o crime ninguém quis comentar o fato. O acesso até a casa ocorre por uma ladeira íngreme que termina em uma escadaria estreita que vai serpenteando morro abaixo por entre as casas. Os moradores disseram que a violência impera no local. O corpo de Luciano foi recolhido por uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) por volta das 3h30. A família ainda não decidiu o local do sepultamento.

"Eles [bandidos] poderiam ter deixado para cometer esse crime quando o cara [Luciano] tivesse saído da casa, estivesse na rua ou em qualquer outro lugar, já que estavam monitorando ele, mas preferiram atirar na casa, onde havia crianças", contou uma mulher.

Uma equipe da 58ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Cosme de Farias) esteve na casa, isolou a área para perícia e acionou o DPT. Ninguém foi preso.

A motivação e autoria do crime estão sendo investigadas pela 1ª Delegacia de Homicídios do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Moradores contaram que o jovem teve envolvimento com o tráfico de drogas, mas que dizia ter abandonado a criminalidade.