Centro de Convenções dobra número de eventos para 2022; confira programação 

Com a volta da permissão do público total em eventos privados, desde 19 de março, a retomada econômica do setor é mais do que promissora, para 2022. O Centro de Convenções, na Boca do Rio, já tem três meses – maio, agosto e novembro – com ocupação em 100%. São 37 eventos confirmados, entre congressos, exposições e shows, até dezembro. Esse número é mais que o dobro da quantidade realizada em 2020, quando somente 15 aconteceram.

Somado aos eventos que já ocorreram, no primeiro trimestre, o ano de 2022 totaliza 53 eventos fechados – quantia também maior que a de 2021, ano em que 52 cerimônias foram realizadas. Outros 42 encontros estão em negociação ainda para este ano e a expectativa, se eles acontecerem, é movimentar quase R$ 100 milhões e 124 mil pessoas, em Salvador.

Isso ocorre principalmente porque a maior fonte de renda do Centro de Convenções se dá pela realização de congressos e, segundo o Ministério do Turismo (MTur), um congressista nacional gasta em torno de US$ 75 por dia – cerca de R$ 350, com a cotação atual do dólar. Já um congressista internacional deixa na cidade em torno de US$200 – o equivalente a R$ 940.

O diretor-geral do Centro de Convenções Salvador, Ludovic Moullin, da empresa GL Events, que administra o espaço, lembra que essas convenções dão um retorno financeiro não só para o empreendimento, mas para toda a cidade.

“Metade de nosso faturamento vem dos congressos, principalmente, congresso médico. Salvador é um destino muito forte para isso. E acreditamos também no segmento corporativo, porque a cidade tem muito a oferecer. Tem uma rede hoteleira muito boa, com boa gastronomia, praia e lazer. Isso contribui para eventos no setor de negócios”, defende Moullin.

Ele reforça que o diferencial para atrair os congressistas à cidade é, principalmente, a cultura da Bahia. “O visitante, hoje, não quer só ver uma palestra, participar e sair. Ele é muito mais exigente, quer ter mais momentos de experiência. E é isso queremos desenvolver”, ressalta.

A gerente comercial do Centro de Convenções, Silvana Gomes, argumenta que esses eventos corporativos destacam Salvador como um destino turístico. “Há uma procura muito grande, porque percebemos o arrefecimento da pandemia e o fato de que Salvador estava carente de um equipamento de grande porte. Essa resposta é cada vez mais segura, porque o Centro de Convenções está qualificado para receber grandes shows, grandes convenções, eventos esportivos, isso promove a imagem da cidade como destino qualificado”, enfatiza Silvana.

Festas e feiras

Dentre os eventos programados para este ano, está o São João, entre 16 e 18 de junho, com apresentações de artistas como Joelma, Adelmário Coelho e Márcia Felipe. Além dele, a Bienal do livro, nos dias 10 a 15 novembro - informação dada em primeira mão, pelo CORREIO. Dois pavilhões serão dedicados à Bienal, com uma área de 10 mil m², mas a GL Events não pôde dar mais detalhes.

Neste mês de abril, nos dias 16 e 17, um evento gamer, chamado Beoynd Expo, está para acontecer no espaço, para reativar o setor. A expectativa é receber 1.500 pessoas por dia. “O mercado Nordeste está extremamente carente e nosso objetivo é gerar capital, emprego e renda, uma vez que a indústria de games fatura três vezes mais que a indústria da música e do cinema juntos”, afirma o diretor executivo da empresa BDS, Lukas Sousa.

Mesmo com toda essa programação, a recuperação dos prejuízos gerados durante a pandemia só deve ocorrer a partir do próximo ano. “Tivemos um prejuízo na ordem dos milhões e não conseguimos recuperar ainda, nem este ano. Esperamos chegar ao equilíbrio para, em 2023, ter lucro", ressalta o diretor-geral.

O Centro de Convenções é um empreendimento com 22 mil m² de espaços para exposições, 22 mil m² de área para eventos a céu aperto, 20 opções de salas, restaurante com 300 lugares e 54 espaços para a realização de eventos. A capacidade total é de 50 mil pessoas. Na área externa, para shows, de 15 mil. A GL Events é um grupo francês, com 42 anos de experiência em logística, administração e produção de eventos.

Programação Centro de Convenções

31 de março a 2 de abril

8º Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal

02 de abril

Circuito Musical Verão 22: Pitty, Baiana System e Larissa Luz

03 de abril

Circuito Musical Verão 22: Matuê, Teto, Não pode ser nada e Guedez

10 de abril

Turnê Juntos: Sorriso & Dilsinho

10 a 12 de abril

Bahia Fest Hair - 4ª Edição da Feira Nacional de Beleza

07 a 12 de abril

Fest Moda Brasil

21 de abril

Conferência do Sesquitenário IPBA

20 a 23 de abril

XXIV Congresso de Mastologia

27 a 29 de abril

Yes Móvel Show Bahia

12 a 14 de maio

XXIV Congresso Brasileiro de Magistrados

25 a 28 de maio

XIX Congresso Internacional de Catarata e Cirurgia Refrativa

02 a 04 de junho

34º COngresso de Cardiologia do Estado da Bahia

03 a 05 de junho

Método EVO - Imersão Inteligência Emocional

04 de junho

Bahia Muscle Show

04 de junho

CB de Graça na Praça

16 a 18 de junho

São João de Salvador

12 a 14 de julho

Superbahia 2022: Conheça o Varejo do Futuro

17 de julho

Incendiário Tour

03 a 05 de agosto

8º Encontro de Prefeitos da Bahia

10 a 11 de agosto

40º Circuito Nacional do Setor Elétrico

16 a 18 de agosto

13º Congresso Brasileiro do Algodão

26 a 28 de agosto

Combate das Marcas

08 de setembro

IX Convenção Multmais

17 de outubro

Faça o Teu Mlehor! - Mário Sergio Cortella

20 a 22 de outubro

XX Congresso Internacional de Odontologia da Bahia

27 a 29 de outubro

XXII Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica

19 a 24 de novembro

13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva