Centro de Convenções é inaugurado com shows de Lore Improta e Claudia Leitte

A inauguração oficial do Centro de Convenções Salvador, que será realizada neste domingo (26), contará com apresentações da cantora Claudia Leitte, com a “Prainha da Claudinha”, de Lore Improta, com o "Show da Lore", e de Tio Paulinho. O evento, que ocorrerá das 10h às 14h, terá ainda brinquedos para a criançada. O prefeito ACM Neto, que faz aniversário no mesmo dia, estará presente nas celebrações.

O show de Lore Improta começa às 11h. O de Claudia Leitte, às 13h. Esses dois shows irão ocorrer no espaço externo do equipamento, que fica localizado próximo à praia da Boca do Rio. Tio Paulinho fará apresentações ao longo do evento na parte interna do Centro de Convenções Salvador. A entrada do público no evento está sujeita à lotação do espaço.

(Foto: Divulgação)

Os principais espaços do Centro de Convenções serão utilizados para a inauguração do dia 26: a esplanada, as praças de exposições, o Pavilhão A e a área externa para shows. A entrada para o público será feita pela frente do equipamento, na Avenida Octávio Mangabeira. Já a saída será feita através da área externa, próximo à praia da Boca do Rio.

“Nós planejamos uma festa linda para o dia 26 voltada para a família, repleta de shows e atrações infantis, com brinquedos infláveis e muita diversão. É um evento para atrair a população soteropolitana e apresentar esse novo equipamento que trará tantos benefícios para a cidade”, afirmou o secretário de Cultura e Turismo, Claudio Tinoco.

Estrutura e organização

Os portões serão abertos às 10h. O público só terá acesso ao local pelas duas entradas principais do empreendimento localizado na Avenida Octávio Mangabeira. Desta maneira, não haverá acesso pela Orla. Uma entrada fica localizada na área do estacionamento, e a outra subindo as escadas que ficam no nível da pista. .

O show acontece no palco montado na área externa do equipamento. Antes disso, o prefeito ACM Neto (DEM) realizará o descerramento da placa de inauguração do equipamento a partir das 12h30. O estacionamento estará aberto e contará com 1.460 vagas. Haverá revista para entrar no local. Cerca de 100 guardas civis municipais estarão presentes no evento, que contará ainda com módulo de saúde e reforço no transporte público.

O evento terá ainda uma área gastronômica, com a presença de food trucks repletos de opções para o público presente.

Transporte

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) vai prolongar o itinerário de 16 linhas da Pituba para a Boca do Rio, fazendo retorno no 2º posto BR (em frente Colégio Imeja), sentido Itapuã, das 8h às 17h. Já as linhas que passam em frente ao local serão reforçadas durante o evento.



Linhas que terão prolongamento até a Boca do Rio:

1538 Conjunto Pirajá – Pituba

1611 Paripe – Pituba

1616 Plataforma – Pituba

1634 Alto de Coutos – Pituba

1643 Fazenda Coutos – Pituba

1645 Alto de Santa Terezinha/Rio Sena - Pituba

1129 Cabula VI – Pituba

1231 Sussuarana – Barra R2

1238 Jardim Santo Inácio – Pituba

1305-03 Castelo Branco – Aeroclube

1340 Estação Pirajá – Barra 1

1347 Estação Pirajá - Pituba

1363 Pau da Lima – Aeroclube

0412 Duque de Caxias - Pituba

0422 Pero Vaz - Itaigara

0426 Santa Mônica - Pituba

Com a alteração no atendimento, essas linhas que vêm das avenidas ACM e Ceará, sentido bairro-Centro de Convenções, vão seguir pela Avenida ACM, Rua Rio Grande do Sul, Avenida Octávio Mangabeira e Jardim de Alah, retornando no 2º posto BR (sentido Itapuã). Já as linhas que têm como sentido Centro de Convenções-bairro deverão fazer o seguinte itinerário: 2º retorno do posto BR, Avenida Otávio Mangabeira, Praça Nossa Senhora da Luz e, depois, trajeto normal.

As linhas que vêm da Avenida Paulo VI e Rua da Bahia sentido bairro–Centro de Convenções vão seguir pela Avenida Paulo VI, Rua Bahia, Avenida Octávio Mangabeira, Jardim de Alah e retorno 2º posto BR (sentido Itapuã). Os ônibus que fazem o itinerário sentido Centro de Convenções-bairro farão: 2º retorno posto BR, Avenida Otávio Mangabeira e depois itinerário normal

Linhas que serão reforçadas durante o evento:

0903 Boca do Rio - Lapa/Garibaldi

0907 Boca do Rio - Ribeira

1001 Aeroporto - Sé

1002 Aeroporto – Campo Grande

1018 Alto do Coqueirinho – Campo Grande

1034 Parque São Cristovão - Barroquinha

1059 Estação Mussurunga Campo Grande/ Cardeal da Silva