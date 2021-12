Centro de Cuidado Voluntário oferece atendimento a vítimas das chuvas na Bahia

20 pessoas já morreram em todo a Bahia vítimas das chuvas que caíram no Estado durante todo o mês de dezembro. A Bahia já tem 100 municípios em situação de emergência por causa das fortes chuvas que atingem o estado, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira (27) pela Defesa Civil. Ao todo, 31.405 estão desabrigados e 31.391 desalojados, de acordo com dados enviados pelas prefeituras. O total de pessoas afetadas é de 471.009, com 358 feridos.

Um Centro de Cuidado Voluntário especializado em atender pessoas em situação de luto e emergência formado pelo Abrigo Humano (psicólogca Flávia Vieira), a Clínica de Emergências (Psicóloga Fabiana Nascimento) e o Lugar do Sentir (Psicólogo Renê Dinelli) são projetos especializados em suporte a desastres e emergências e fazem parte desta iniciativa.

Os serviços são voluntários e contam com profissionais médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, assistentes sociais e enfermeiros. Todos os profissionais farão atendimento por teleconsulta com plantão psicológico online. Para ter atendimento, basta entrar em contato com os números abaixo. O atendimento é gratuito.

“Acreditamos que unir forças só beneficia o alcance do cuidado a quem precisa”, reforça Flávia Vieira, Psicóloga e responsável técnica pelo Projeto Abrigo Humano.

Plantão psicológico: Fabiana Nascimento (19 98168-6838)

Teleconsulta multiprofissional: Flávia Vieira (85 99954 2729).

Para mais informações, os voluntários estão disponíveis na página do Instagram (@abrigohumano).