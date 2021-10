Centro de treinamento de cães promove evento para pets e tutores no Shopping Bela Vista

O Shopping Bela Vista, em parceria com o centro de treinamento de cães Maral Crossdog, vai promover um evento gratuito e inédito em Salvador para tutores e seus peludos. O Planeta Pet vai acontecer no dia 17 de outubro (domingo), das 14h às 19h, no Estacionamento G0 do Bela e contará com apresentação de Crossdog com treino de ataque, feita por uma equipe de adestradores; espaço para adoção de cães e gatos do Abrigo Animais Aumigos; e Petlloween - com buffet pet temático de Halloween e concurso de fantasias.

A inscrição para o concurso é feita na hora mediante a doação de 1kg de alimento. O encontro também vai oferecer vermifugação gratuita para os animais e distribuir 50 senhas para castração em clínica veterinária popular.

Outro destaque do evento é a Feirinha Pet, que vai reunir diversas marcas de produtos e serviços voltados para os peludos: Vetchef, Girassol Pet, Drogavet, Amado Petshop, Farmina e Ateliê Animal.

“O Bela Vista é pet friendly e tem investido em diversas ações para estreitar ainda mais a relação dos clientes com os seus pets. Esta vai ser mais uma oportunidade de oferecer uma experiência completa e divertida para toda a família trazer seu cãozinho e curtir a programação especial que preparamos”, explica o gerente de Marketing do Bela Vista, Ticiano Cortizo.

O que é crossdog?

O crossdog é uma nova modalidade de esporte para todos os tipos de cães que envolve agility, adestramento e resistência. A prática vai muito além de fortalecer músculos e melhorar o sistema respiratório, pois também desenvolve a inteligência, a obediência, a agilidade e a concentração do cão. Por isso, o crossdog também pode ser útil para contornar diversos problemas comportamentais, de agressividade ao medo. Para que o animal se sinta estimulado e consiga realizar o exercício com destreza, o condutor precisa estar em sintonia com o cão, isto fortalece a relação entre ambos e os levará a outro patamar de colaboração, obediência e vínculo.

Programação

14h: Início do evento

15h: Apresentação de Crossdog com treino de ataque

16h30: Petlloween com julgamento de melhor fantasia. Inscrição na hora mediante 1kg de alimento não perecível

19h: Encerramento