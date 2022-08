Centro espírita sediará apresentação de pintura mediúnica em Salvador

No próximo sábado (27), o Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, na Vila Laura, em Salvador, receberá o pintor médium José Medrado. Reconhecido internacionalmente por difundir no Brasil a pintura mediúnica, o artista, fundador e presidente da Cidade da Luz, participará de seminário sobre o amor nas relações familiares.

O dom de José, popularmente conhecido como pintura mediúnica, é um tipo de intervenção artístico-espiritual, na qual um espírito, através de um médium, se expressa por meio de pinturas ou desenhos. A similaridade dos traços com artistas renomados foi, até mesmo, avaliada por uma bancada composta por artistas plásticos, críticos e professores de arte, dentre eles Matilde Matos, Ivo Velame, Malba Velame, Romano Galeffi, Nilza Barude e César Romero, no final dos anos 1980.

Foi a partir daí, que o médium começou a realizar apresentações públicas em centros espíritas, eventos e a fazer viagens para cidades do interior da Bahia, outros estados do Brasil e, em seguida, para o exterior. Em atuações públicas com a psicopictografia - nome original para pintura mediúnica -, José já realizou demonstrações pintando simultaneamente, com um pé e as duas mãos.

Desde fevereiro de 2014, além das apresentações públicas, as obras mediúnicas ganharam um local permanente para exposição e comercialização na Cidade da Luz: o Espaço Renoir. Além de telas, a galeria de arte também dispõe de esculturas e pinturas em porcelana.

Dentre os espíritos artistas já manifestados estão Pierre Auguste Renoir, Claude Monet, Pablo Picasso, Édouard Manet, Emiliano Di Cavalcanti, Auguste Rodin, Victor Brecheret, Frei Agostinho, Edgar Degas, Paul Gauguin, Cândido Portinari, Vincent Van Gogh, Alfred Sisley, Berthe Morisot, Mary Cassat, Camille Pisarro, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e José Pancetti, somando mais de cem espíritos artistas.

Serviço

O que? Apresentação de pintura mediúnica com José Medrado

Onde? Centro Espírita Deus, Luz e Verdade - Vila Laura

Quando? Sábado, 27 de agosto - 15h