CEO da Uber projeta empresa prestando serviço de delivery de maconha

A Uber informou nesta segunda-feira (12) que pretende começar a fazer delivery de maconha nos Estados Unidos caso as autoridades do país permitam. A informação foi revelada pelo CEO da empresa, Dara Khosrowshahi, em entrevista à rede de televisão CNBC.

“Quando o caminho estiver livre para a cannabis, quando as leis federais entrarem em ação, vamos absolutamente dar uma olhada nisso. Vemos muitas oportunidades [na regulamentação] e vamos nos concentrar nela”, afirmou Dara.

No início do mês, o líder da maioria no Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, afirmou que os parlamentares irão decidir sobre a legalização da maconha em todos o país, permitindo até mesmo o uso recreativo da cannabis.

Hoje, 15 estados americanos permitem o uso adulto da maconha, sem restrições. Outros 15 estados consideram a maconha ilegal, no entanto, seu uso recreativo é descriminalizado.