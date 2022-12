CEO do Grupo City manda recado para a torcida do Bahia

A torcida do Bahia teve uma surpresa na noite deste sábado (3). Após aprovação da venda de 90% da SAF do tricolor para o Grupo City, o CEO do conglomerado, Ferran Soriano, mandou um recado para os torcedores.

"Hoje é um marco incrivelmente emocionante para o Bahia e o City Football Group. Estamos honrados que os sócios do Bahia depositaram sua confiança em nós e votaram a favor do investimento do City Football Group. Agora continuamos trabalhando no processo da transação, que esperamos finalizar no início de 2023", iniciou.

“Ao concluir o processo, implementaremos uma estratégia de longo prazo ao Bahia para potencializar o crescimento do clube. Priorizaremos fortalecer os elencos e as divisões de base para competir em alto nível, engajando com os torcedores e melhorando a experiência deles, alcançando uma sustentabilidade financeira sólida de longo prazo e mantendo sempre em foco os fortes valores, as raízes e a identidade do EC Bahia".

Guilherme Bellintani, presidente do Bahia, também comentou sobre o assunto. “Hoje nossos sócios tomaram uma decisão histórica e democrática, nos aproximando de formar parte do maior e mais pioneiro grupo de futebol do mundo e de um novo futuro para o nosso querido e ousado clube, por meio do Bahia SAF.”

“É muito emocionante que o nosso querido clube esteja prestes a formar parte do City Football Group. Continuaremos trabalhando duro nos próximos meses para finalizar o investimento. Pra mim, pessoalmente, é um momento incrível na minha vida, ainda mais pelo retorno imediato à Serie A. Obrigado a todos pela confiança e vamos em frente. O Bahia é o mundo, como nossa torcida diz!”

Bahia e o City Football Group farão um trabalho de co-gestão durante o processo de término da conclusão da SAF. Após esse processo, que deve durar de 90 a 120 dias, o Bahia será o 13º clube da família Grupo City.