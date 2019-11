Cerca de 120 mil veículos devem trafegar pelo Litoral Norte durante o feriadão

Cerca de 120 mil veículos são esperados na BA-099 durante o período do feriado da Proclamação da República, comemorado nesta sexta-feria (15). Durante o feriadão, a Concessionária Litoral Norte (CLN) montará um esquema especial, que terá início a partir desta quinta-feira (14) e segue até o domingo (17). Para o primeiro dia, a previsão é de que quase 37 mil veículos sigam pela rodovia com maior fluxo no sentido Litoral Norte. O trânsito tende a se intensificar entre 19h e 22h.

Na sexta feira, são esperados mais de 27 mil veículos. No sábado, cerca de 24 mil veículos ainda devem fazer o trajeto em busca de descanso para o final de semana. Já no domingo, a volta para casa se intensifica com aproximadamente 30 mil veículos esperados. O maior fluxo de veículos está previsto para o período entre 15h e 20h no sentido da capital baiana.

“Durante o feriado, teremos reforço de colaboradores extras e papa-filas, que atuarão na garantia da agilidade e qualidade do atendimento. Os veículos de suporte da concessionária, como viaturas de inspeção, guinchos e ambulâncias, estarão de prontidão oferecendo mais segurança aos motoristas”, explica o gerente de operações da CLN, Daniel Ovalhe.

De acordo com o Capitão Lopes, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) estará a postos em pontos estratégicos da rodovia para garantir a segurança dos motoristas. Durante o período, também será realizada a fiscalização com uso de etilômetro (bafômetro).

Orientações

A CLN recomenda que os motoristas façam a manutenção preventiva de seus automóveis, conferindo o estado de pneus (inclusive o reserva), cinto de segurança, faróis, luzes de freio e pisca-alerta. É recomendável também que sejam verificados os níveis de água e óleo, amortecedores, triângulo, macaco e chave de roda em condições de uso. A empresa sugere ainda que os usuários tenham dinheiro trocado para agilizar o atendimento na praça de pedágio.

Na rodovia, pode-se ligar gratuitamente para o serviço de atendimento ao cliente (0800-071-3233) ao longo da Estrada do Coco (entre a Ponte do Rio Joanes, em Camaçari-BA, e a Praia do Forte, em Mata de São João).



As condições de tráfego e climáticas na BA-099 também podem ser acompanhadas em tempo real pelo Twitter (@LitoralNorte). Valores das tarifas de pedágio e outras informações podem ser encontrados no site da concessionária: www.clnorte.com.br.