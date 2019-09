Cerca de 140 mil pés de maconha são apreendidos em Monte Santo

Cerca de 140 mil pés de maconha foram apreendidos pela polícia na zona rural de Monte Santo, no Nordeste da Bahia, nesta quarta-feira (11). Segundo a Polícia Militar, guarnições realizavam rondas na região, quando foram acionadas por denúncia anônima com informações de que havia uma fazenda com plantios de maconha na localidade conhecida como Poço do Boi.

Policiais encontraram 3 mil kg prontos para consumo (Foto: Divulgação/ PM)

Ao chegar ao local da plantação, os policiais militares encontraram 3 mil quilos de maconha pronta para o consumo, já ensacada, colhida da plantação, além dos 140 mil pés que foram incinerados.

Havia também uma casa construída, utilizada pelos traficantes, um quantitativo de adubos, fertilizantes, objetos pessoais, como roupas, calçados e redes do pessoal responsável pelo cultivo, que ao perceber a aproximação da viatura fugiu do local.

Policiais receberam uma denúncia anônima (Foto: Divulgação/ PM)

As equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) realizaram a apreensão e encontraram também uma balança eletrônica no local. O foi apresentado à delegacia local.