Cerca de 1,5 mil pessoas são vacinadas contra covid-19 na Estação da Lapa

A ação especial para cobertura vacinal contra o coronavírus na Estação da Lapa teve início nesta terça-feira (9), com a montagem de uma estrutura de vacinação pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Neste primeiro dia, cerca de 1,5 mil pessoas foram alcançadas pela estratégia.

Uma delas foi o representante autônomo Téo Almeida, de 33 anos. Ao receber a primeira dose do imunizante na Lapa, destacou a comodidade de ter acesso à vacina na estação de transbordo.

“Apesar de saber da importância de estar imunizado, estava sem tempo e sem condições de enfrentar fila, em postos de saúde, por isso não tinha sido vacinado antes. Poder tomar a vacina enquanto aguarda o transporte, facilita muito a vida da população”, pontuou.

Já o estudante Jonatas Santana, de 18 anos, ao tomar a segunda dose da vacina contra Covid-19, ressaltou a tranquilidade de concluir o ciclo vacinal. “Estava ansioso, finalmente me sinto seguro. Com o imunizante vamos sair da crise e tudo vai voltar ao normal, é isso que a gente espera”, concluiu.

Acesso

A estratégia segue até a próxima sexta-feira (12), das 8h às 16h, com aplicação da primeira e segunda doses, para quem tem 18 anos ou mais. Para receber o imunizante, a população soteropolitana deve estar com o nome na lista disponibilizada no site da SMS, no endereço www.saude.salvador.ba.gov.br, e levar um documento de identidade com CPF. As pessoas que buscam a segunda dose devem apresentar também o cartão de vacinação, com o registro da primeira dose.