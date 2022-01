Cerca de 150 mil crianças estão cadastradas para receber a vacina em Salvador

Cerca de 150 mil crianças já estão cadastradas para receber a vacina contra a covid-19, em Salvador. Nesta sexta-feira (7), a taxa de ocupação dos leitos de UTI pediátricos está em 85% na capital, depois de ter alcançado 100%, no início da semana. A imunização de crianças foi autorizada pelo Ministério da Saúde, está semana, e a expectativa é de que as primeiras doses comecem a ser aplicadas até o final de janeiro.

Nesta sexta-feira, o secretário municipal de Saúde, Léo Prates, comentou sobre o assunto durante a assinatura da ordem de serviço para a construção do primeiro hospital veterinário de Salvador, em Canabrava. Ele disse que o cadastro é realizado de forma virtual, através do portal da SMS, e pediu para que os pais de apressem.

“São mais ou menos 150 mil crianças que estão cadastradas até o momento. Estamos com o cadastro aberto, porque quem usa o sistema de saúde privado pode não estar com os filhos cadastrados no Sistema Único de Saúde (SUS). Basta entrar no site da Secretaria Municipal de Saúde e fazer o registro da criança. A gente faz um apelo para que os pais façam isso logo”, disse.

Quando as doses chegarem, o Município pretende fazer um mutirão para imunizar os pequenos, e vai começar em ordem decrescente. Primeiro, serão protegidas as crianças com 11 anos, depois, com 10 anos, e assim sucessivamente. O secretário acredita que o número de crianças aptas a receber a vacina é maior que 150 mil, mas disse que não tem uma estimativa porque o último censo demográfico do IBGE é de 2010.

“A Sociedade Brasileira de Pediatria soltou uma nota com a qual eu concordo: as pessoas tem que ter medo da covid, e não medo da vacina. Então, vamos nos vacinar. Meus dois filhos se vacinarão na idade certa, tenho uma de 11 anos e outra de 7 anos, para mostrar para a sociedade que eu também acredito na vacina e quero a proteção dos meus filhos”, afirmou.

Os pais do secretário testaram positivo para covid e estão isolados. Os dois já tomaram as duas doses da vacina e a dose de reforço, por isso os sintomas são leves e a saturação está dentro do esperado. Eles estão em Salvador e estão sendo monitorados.