Cerca de 160 raios caíram em Salvador em 12h

O temporal que atingiu Salvador e outras cidades litorâneas da Bahia nas últimas 24h provocou uma série de quedas de raios na capital. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), entre as 18h de quarta-feira (2) e às 6h desta quinta (3), foram 160 descargas elétricas, sendo que 92 delas tocaram o solo.

A chuva forte fez alguns bairros registrarem em 72h metade do volume esperado para o mês de março inteiro. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de Perigo para o litoral da Bahia, de Ilhéus, no Sul do estado, até a Região Metropolitana. A meteorologista, Cláudia Valéria, contou que as chuvas estão sendo provadas por um sistema VACN, um vórtice ciclônico comum entre janeiro e março e que causa também rajadas de ventos, raios e trovões.

“A partir da segunda quinzena do mês de março começa o período de chuvas na cidade, com a chegada de frentes frias e outros fenômenos climáticos típicos do período. Então, é preciso redobrar os cuidados e as medidas de defesa e proteção da população. A previsão é que o próximo trimestre tenha volumes na média ou acima da média”, contou.

Chuva provocou alagamentos em diversos pontos (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

A orientação é para evitar ir à rua durante tempestades. O Inpe aconselha quem já estiver fora de casa a procurar um abrigo em carros com capota, ônibus ou outros veículos metálicos não conversíveis, em casas ou prédios, e em estruturas subterrâneas como metrô e túneis.

Quem está em casa deve evitar contato com equipamentos ligados à rede elétrica e se manter distante de tomadas, canos, janelas e portas metálicas. Na rua é importante evitar segurar objetos metálicos longos, tais como varas de pesca e tripés, e lugares como topos de morros e prédios, campo de futebol e estacionamentos, árvores isoladas e cercas de arame, varais metálicos, linhas aéreas e trilhos.

Confira outras dicas:

Se você estiver em um local sem um abrigo próximo e sentir que seus pêlos estão arrepiados, ou que sua pele começou a coçar, fique atento, já que isto pode indicar a proximidade de um raio que está prestes a cair. Neste caso, ajoelhe-se e curve-se para frente, colocando suas mãos nos joelhos e sua cabeça entre eles. Não fique deitado.

Se possível, não saia para a rua ou não permaneça na rua durante as tempestades. Procure abrigo em carros não conversíveis, ônibus ou outros veículos metálicos; em moradias ou prédios, de preferência que possuam proteção contra raios; em abrigos subterrâneos, tais como metrôs ou túneis, em grandes construções com estruturas metálicas, ou em barcos ou navios metálicos fechados.

Se estiver dentro de casa, evite usar telefone com fio ou celular ligado à rede elétrica (utilize telefones sem fio); ficar próximo de tomadas e canos, janelas e portas metálicas; tocar em qualquer equipamento elétrico ligado à rede elétrica.

Se estiver na rua, evite segurar objetos metálicos longos, tais como varas de pesca e tripés; empinar pipas e aeromodelos com fio; andar a cavalo;

Se possível, evite os seguintes lugares que possam oferecer pouca ou nenhuma proteção contra raios: pequenas construções não protegidas, tais como celeiros, tendas ou barracos; veículos sem capota, tais como tratores, motocicletas ou bicicletas; estacionar próximo a árvores ou linhas de energia elétrica.

Se possível, evite também certos locais que são extremamente perigosos durante uma tempestade, tais como: topos de morros ou cordilheiras; topos de prédios; áreas abertas, campos de futebol ou golfe; estacionamentos abertos e quadras de tênis; proximidade de cercas de arame, varais metálicos, linhas aéreas e trilhos; proximidade de árvores isoladas; estruturas altas, tais como torres, linhas telefônicas e linhas de energia elétrica.