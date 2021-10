Cerca de 30 mil CNHs estão esquecidas nos postos de atendimento do Detran-BA; veja o que fazer

Desde o início deste ano, 28.735 carteiras de habilitação seguem esquecidas nos postos do Detran. Mais da metade só na Região Metropolitana - 17.368. É a primeira vez que o órgão faz esse tipo de levantamento e não possui informações dos anos anteriores ou especificação entre a Permissão para Dirigir (PPD) e a CNH definitiva.

É importante lembrar que condutores flagrados dirigindo sem esses documentos estão cometendo infração gravíssima que representa 7 pontos na CNH, multa no valor de R$ 880,41 e estão sujeitos a apreensão do veículo.

A carteira de habilitação demora, geralmente, até 30 dias para ficar pronta e fica guardada durante o tempo de validade do documento. Caso ultrapasse esse período e ninguém vá buscar o documento, ela é incinerada.

O estudante Luciano Vidal, 20 anos, demorou cerca de três meses para pegar a sua CNH definitiva. Habilitado há pouco mais de um ano, conta que não foi logo ao Detran, pois estava viajando.

“Na época, estava na Espanha e não tinha como ir presencialmente. Assim que cheguei ao Brasil, decidi pegar logo, pois precisava resolver pendências do dia a dia. Acredito que muita gente não vai buscar por falta de tempo ou porque esqueceu”, complementa Luciano.

Casos assim não são novos e podem ser causados até por mal entendidos. A empresária Selma Cerqueira, que já tem 17 anos como motorista, ficou um ano sem buscar a sua CNH, pois achou que não tinha passado no teste.

“Eu fiz o teste três vezes, na última tinha ido bem e sabia que tinha passado, mas quando liguei para o Detran me informaram que eu tinha sido reprovada. Fiquei muito desmotivada por conta disso e pensei que teria que fazer o processo todo de novo. No ano seguinte, quando voltei ao Detran me disseram que eu tinha sido aprovada”, conta Selma.

A emissão da CNH é realizada através do site www.sacdigital.ba.gov.br ou app do SAC Digital e, no momento da retirada, é preciso apresentar documento de identificação com foto. Motoristas sem condições de ir presencialmente às unidades podem registrar procuração em cartório autorizando outra pessoa a retirar o documento.



Para renovar

Por conta da pandemia, está em vigor, desde 2 de agosto, um novo calendário de prazos e procedimentos como a renovação da carteira. Segundo a Deliberação 230 do Contran, a renovação da carteira de habilitação (CNH) e Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC) vencidas entre 1º de fevereiro de 2020 e 31 de dezembro de 2021 tiveram suas datas estendidas para o ano seguinte. Veja a seguir a tabela dos novos prazos:

Qualquer outro problema, como registro de veículos ou multas de trânsito, pode ser visto através do portal www.sacdigital.ba.gov.br, mediante agendamento, e pelo aplicativo SAC Digital.



CNH Digital

Além disso, quem já tiver sua CNH em mãos e quiser emitir a versão digital, disponível para smartphone ou tablet, pode cadastrar a carteira impressa com o QR-Code. Basta acessar o site http://www.denatran.gov.br ou baixar o app CNH-e. Em seguida, você precisa cadastrar as informações da sua carteira e criar uma senha. Não é preciso ter certificado digital nem pagar nenhuma taxa pelo serviço.

Quem não tem o QR-code na carteira e deseja obter a CNH-e, é necessário tirar a segunda via da habilitação no Detran (R$ 69,92), que vem com o código de segurança, para garantir o acesso ao procedimento eletrônico no site do Denatran.

Lista de pontos de atendimento do Detran em Salvador:

Posto Avançado - Paripe: Seg - Sex / 8h às 11h e 13h às 17h

SAC Barra: Seg - Sex / 9h às 18h

Sáb / 9h às 13h

SAC Bela Vista: Seg - Sex / 9h às 18h

Sáb / 9h às 13h

SAC Cajazeiras: Seg - Sex / 7h às 16h

SAC Comércio: Seg - Sex / 7h às 16h

SAC Pau da Lima: Seg - Sex / 7h às 16h

SAC Periperi: Seg - Sex / 8h às 17h

SAC Pernambués: Seg - Sex / 7h às 16h

SAC Pituaçu: Seg - Sex / 7h às 16h

SAC Salvador Shopping: Seg - Sex / 9h às 18h

Sáb / 9h às 13h

SAC Shopping da Bahia: Seg - Sex / 9h às 18h

Sáb / 9h às 13h



Os locais nas demais cidades baianas você encontra no site: https://www.sacdigital.ba.gov.br ou através do aplicativo SAC Digital.

* Com supervisão da subchefe de reportagem Monique Lôbo