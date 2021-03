Cerca de 31 kg de cocaína são encontrados dentro de tonel no interior da Bahia

Pouco mais de 31 kg de cocaína foram localizados dentro de um tonel, nesta terça-feira (23), no município de Mascote, na região Sul da Bahia. Além dos entorpecentes, também foram apreendidos dois carregadores para pistola calibre 9mm.

O comandante da 7ª CIPM, major Vagner Gonçalves Ribeiro, informou que ainda não se sabe a quem pertencia a droga e que a investigação segue em andamento. "Com os levantamentos realizados na operação, chegamos até essas drogas, que estavam dentro de um tonel, próximo a um imóvel localizado no distrito de Teixeira. Ninguém foi encontrado no local, mas as buscas continuam", disse.

A ação deu continuidade à Operação Nero, realizada pelas 7ª e 62ª Companhias Independentes da Polícia Militar (Eunápolis e Camacã), em conjunto com a 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis). Todo material foi apresentado na 23ª Coorpin de Eunápolis.