Cerca de mil funcionários vão receber R$ 20 milhões da Ricardo Eletro na Bahia

Acordo foi firmado durante conciliação no TRT (Foto: Divulgação/TRT)

Cerca de mil trabalhadores da Ricardo Eletro, na Bahia, vão receber R$ 20 milhões. O montante, que será parcelado em 36 vezes, é referente a um acordo promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT5-BA) com o grupo de varejo para a quitação de dívidas trabalhistas. A Ricardo fará aportes mensais de R$ 500 mil, e a expectativa é que o plano de pagamento se encerre em 36 meses. O valor pode chegar a R$ 10 milhões no primeiro ano e a R$ 20 milhões no total.

As audiências de conciliação com a empresa, realizadas no Centro de Conciliação de 2ª Instância (Cejusc2), em Nazaré, foram conduzidas pelo desembargador conciliador do TRT5, Jéferson Muricy, e pelo juiz auxiliar da unidade, Murilo Sampaio.

O desembargador destacou que “uma conciliação deste porte resume, de certa forma, tudo o que o Tribunal busca: assegurar o funcionamento da empresa, oferecendo emprego, trabalho e renda para os empregados”. O magistrado ainda frisou que a finalidade é “satisfazer os interesses dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, manter as empresas em atividade, pagando suas dívidas e oferecendo seus serviços para a sociedade baiana”.

O diretor jurídico do grupo Ricardo Eletro, que engloba cinco empresas e tem um total de nove mil trabalhadores, Moriel Landim, comentou que o objetivo da conciliação foi organizar o fluxo de caixa da empresa, possibilitando a quitação das dívidas trabalhistas.

"De fevereiro até julho de 2019 tivemos um aumento de 50% do faturamento e estamos equalizando as dificuldades financeiras”, salientou. Landim também explicou que a maior parcela do aporte mensal (R$ 420 mil dos R$ 500 mil) será destinada para o pagamento de processos que totalizam até R$ 20 mil, favorecendo os trabalhadores que têm menos para receber.