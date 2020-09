Cerimônia da 27ª edição do Prêmio Braskem de Teatro será transmitida pela TV

Foto: Divulgação

A cerimônia da 27ª edição do Prêmio Braskem de Teatro, maior premiação do teatro baiano, será realizada no dia 18 de outubro no estúdio da TVE, garantindo as medidas de prevenção e segurança essenciais para o momento. Com direção artística de Gil Vicente Tavares, o espetáculo terá o formato de programa de televisão ao vivo com o tema "A história do teatro em tempos de exceção e a relação com o tempo atual".



"A pandemia trouxe uma desesperança por não saber o que vai acontecer. Mas queremos mostrar que ao longo da história da humanidade, o teatro já sofreu outros impactos por pandemias, guerras e questões religiosas e políticas. Chegou até a ser proibido, mas ressurgiu melhor e mais incrível. Com isso, queremos inspirar esperança, mostrando que vivemos um momento diferenciado, mas temos uma história incrível no passado e que coisas fantásticas vão acontecer no futuro", explica Gil Vicente, diretor, dramaturgo, compositor e vencedor de diversas edições do Prêmio Braskem de Teatro.



O diálogo entre passado e futuro estará presente durante todo programa, valorizando os momentos mais marcante da trajetória de 27 anos da premiação. "Durante toda sua história, o prêmio cumpriu um papel crucial para a cena teatral, fomentando e valorizando os artistas baianos. Esse reconhecimento impulsiona a arte e gera avanços e inovações, o que é fundamental principalmente no momento atípico que vivemos. A Braskem acredita que esse potencial de transformação pode contribuir para criar uma sociedade mais consciente e diversa", afirma Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia.



Teatro na TV

Mesmo dentro de um estúdio de televisão, o teatro estará presente na cerimônia por meio da cenografia, que explora elementos simbólicos dessa linguagem artística. É nesse contexto que o foyer, onde normalmente o público se reúne aguardando o início da apresentação, será "recriado" por meio de salas virtuais, onde todos os indicados poderão interagir.



"Além da importância do prêmio em si, a cerimônia é um momento especial de confraternização da classe artística. Por isso, entendemos que era fundamental recriar esse espaço para que mesmo online, todos estivessem juntos, vibrando e mandando mensagens. Dessa forma, toda a sinergia deste dia estará presente", esclarece o diretor artístico.



Outro diferencial será a visibilidade para a comissão julgadora, inovando por apresentar as impressões sobre como foi o processo de avaliação. Nessa edição, os destaques das artes cênicas na Bahia em 2019 foram escolhidos por Andrea Elia, atriz, diretora e professora de teatro; Elaine Cardim, atriz, doutoranda em Artes Cênicas e professora da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (UFBA); João Lima, diretor e presidente da Cooperativa Baiana de Teatro; Marilza Oliveira, doutoranda, mestra em Dança e professora da Escola de Dança da UFBA; e Marcos Uzel, jornalista, escritor e professor com pós-doutorado em Artes Cênicas.



Os indicados também terão protagonismo na cerimônia, afinal ser um dos destaques da cena teatral já é um lugar de prestígio. Por meio de depoimentos, eles poderão demonstrar a representatividade dessa indicação para as carreiras deles. Em 2019, a comissão julgadora avaliou 58 peças teatrais baianas profissionais e inéditas, que estiveram em cartaz em Salvador entre 4 de abril e 23 de dezembro, escolhendo os concorrentes para as categorias de Espetáculo Adulto, Espetáculo Infantojuvenil, Texto, Direção, Ator, Atriz, Revelação e categoria Especial.



Confira a lista de indicados:



Espetáculo Adulto

· Holocausto Brasileiro

· Última Chamada

· Pele Negra, Máscaras Brancas

· Sonho de uma Noite de Verão na Bahia

· Vermelho Melodrama



Espetáculo Infantojuvenil

· Sarauzinho da Calú

· O Jabuti e a Sabedoria do Mundo

· Tati Búfala

· Eu vou te dar alegria



Texto

· Gildon Oliveira e Jorge Alencar, por Vermelho Melodrama

· Aldri Anunciação, por Embarque Imediato

· Diego Araújo, por Holocausto Brasileiro

· Gildon Oliveira, por Das Coisa Dessa Vida

· Luis Antônio Sena Júnior, por Última Chamada



Direção

· Onisajé (Fernanda Júlia), por Pele Negra, Máscaras Brancas

· Thiago Romero, por Última Chamada

· Jorge Alencar, por Vermelho Melodrama

· João Miguel, por Das Coisa Dessa Vida

· Diego Araújo, por Holocausto Brasileiro



Ator

· Ricardo Fagundes, por Das Coisa Dessa Vida

· Eduardo Gomes, por Vermelho Melodrama

· Jarbas Oliver, por Sonho De Uma Noite De Verão Na Bahia

· Israel Barreto, por O avô e o Rio / Revolução

· Everton Machado, por Balada De Um Palhaço



Atriz

· Márcia Lima, por Holocausto Brasileiro

· Edvana Carvalho, por Aos 50 Quem Me Aguenta?

· Ana Mametto, por Sonho De Uma Noite De Verão Na Bahia

· Véu Pessoa, por Vermelho Melodrama

· Fernanda Beltrão, por Dois Pesos, Duas Medidas



Revelação

· Elisleide Bonfim, pela atuação em Holocausto Brasileiro

· Caio Rodrigo, pelo texto de As Cidades

· Matheuzza, pela atuação em Pele Negra, Máscaras Brancas

· Rodrigo Lélis, pela atuação em Osso

· Cristina Leifer, pelo texto de Ensaios Sobre O Fim



Categoria Especial

· Aianne Bilitário e Marcos Lobo, pela cenografia de Escorpião

· Luis Santana, pelo figurino e adereços de Vermelho Melodrama

· Yacoce Simões, pela direção musical de Sonho de Uma Noite de Verão na Bahia

· Euro Pires, pelo figurino de Aos 50 Quem Me Aguenta?

· Erick Saboya, pela cenografia de As Cidades

