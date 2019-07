Cerimônia para agradecer canonização de Irmã Dulce será na Fonte Nova

As Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) e a Arena Fonte Nova assinam nesta sexta-feira (19), às 16h, o termo de parceria para a concessão de uso do estádio para o evento festivo da Canonização de Irmã Dulce, a ser realizado no dia 20 de outubro de 2019.

A cerimônia de agradecimento pela Canonização de Irmã Dulce vai reunir milhares de admiradores, fiéis e devotos da freira baiana para celebrar, em solo brasileiro, a elevação do Anjo Bom às honras dos altares. Já a cerimônia oficial de canonização será realizada no dia 13 de outubro, às 10h, no Vaticano.

Nessa sexta, quando haverá a cerimônia de assinatura para convidados, que acontecerá na arena, estarão presentes o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger; a superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce, Maria Rita Pontes; o presidente da Arena Fonte Nova, Dênio Cidreira; o secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson de Magalhães e o secretário municipal de Cultura e Turismo, Cláudio Tinoco.