Cerro Porteño confirma compra do goleiro Jean; veja quanto Bahia receberá

O Bahia vai ganhar um reforço no caixa. O Cerro Porteño, do Paraguai, confirmou que vai comprar os direitos econômicos do goleiro Jean, formado nas categorias de base do Esquadrão e que está no time do país vizinho emprestado pelo São Paulo.

No acordo, o Cerro vai pagar 1,1 milhão de dólares (cerca de R$ 6,2 milhões) para ficar com o jogador em definitivo. Como o Bahia possui 25% dos direitos econômicos do goleiro, vai receber algo próximo de R$ 1,55 milhão.

Jean foi emprestado ao Cerro Porteño no ano passado e ganhou destaque com a camisa do clube paraguaio, que decidiu exercer a opção de compra. No entanto, a negociação quase não aconteceu depois que o goleiro foi expulso antes de uma partida contra o Olímpia por provocar os torcedores do clube adversário.

Formado nas categorias de base do Bahia, Jean ganhou destaque com a camisa tricolor em 2017, quando conquistou o título da Copa do Nordeste e teve boas atuações no Campeonato Brasileiro.

O goleiro foi negociado ao São Paulo em 2018 por cerca de R$ 9,8 milhões. O acordo incluiu ainda o repasse em definitivo do meia Régis, que na época estava no clube baiano por empréstimo.

Apesar da expectativa gerada ao chegar ao São Paulo, Jean não conseguiu se firmar no time paulista e amargou a reserva. No final de 2019, ele foi acusado de agredir a ex-mulher durante uma viagem nos Estados Unidos. O São Paulo então chegou a suspender o contrato do atleta.

No início do ano seguinte, Jean foi repassado ao Atlético-GO, onde conseguiu destaque e chamou a atenção do Cerro Porteño. No passado, ele esteve em campo em 25 jogos e conquistou o título de campeão do Clausura, espécie de segundo turno do Campeonato Paraguaio.