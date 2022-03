Tenho um defeito raro e congênito nos pés. Algo relacionado ao desenvolvimento dos metatarsos. Nos dois pés. Alguns têm em apenas um. Não me imagino com esse problema em um único pé. Se assim fosse, os dois pés seriam diferentes um do outro. Sendo o defeito nos dois pés, isso cria entre eles certa simetria.

Certa simetria é melhor que nenhuma simetria. Mas há quem prefira, porque é mais fácil corrigir cirurgicamente. Não há quem deseje, logicamente, ter um defeito congênito nos pés. Mesmo que seja em apenas um dos pés. O ideal é que os dois sejam perfeitos. Perfeição se mede pelo tamanho dos metatarsos da maioria.

Há três tipos morfológicos de pés humanos: egípcio, grego e polinésio. A alteração nos metatarsos me exclui automaticamente dessa tipologia, pois desequilibra o parâmetro, que é a proporcionalidade de tamanho entre os dedos. Integro uma estatística mundial que oscila entre 0, 2 e 0, 5 por cento de todos os indivíduos vivos.

Sei que muitos corrigiram esse defeito. Puseram fixadores externos, fizeram enxertos do ílio. Sacrifícios em nome da perfeição. Também tenho um problema discreto no osso da mão. As mãos são constituídas por ossos metacarpianos e cada um deles tem um nome e um número. Esse osso é o de número 2 e se chama trapézio.

Digamos que seja mais recuado que os demais. Se fecho as mãos em punho e as coloco lado a lado, quem as olhar de cima achará que o osso não existe. Ele está lá, no entanto, e eu o sinto ao tato. Apenas está deslocado alguns centímetros em relação aos outros. Em apenas uma das mãos, ou seja, não há simetria.

Incomoda quando se tenta diferenciar os meses com 30 e 31 dias pelo tradicional método mnemónico usando os punhos. Os meses prejudicados na contagem são os últimos do ano. Também torna quase impossível o aprendizado de violão popular ou clássico, por conta do alongamento para executar as pestanas.

O anular da mão esquerda não alcança a última corda e, quando a alcança, não a pressiona de modo a produzir o som. Claro que sempre se pode tentar o bandolim, o cavaquinho, o ukelele. Simetrias são partituras. Agora, por exemplo, escuto um mantra. E ele é tão perfeito quanto um conto de Cortázar. Nem se nota.