Cervejaria tem vagas de emprego na Bahia

A fabricante de bebidas Ambev está com vagas de emprego abertas na Bahia e em Pernambuco. As oportunidades são para os centros de distribuição localizados em Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Ilhéus, Olinda e Caruaru. Há vagas ainda para as unidades industriais de Camaçari e Itapissuma (PE). Os salários variam de acordo com o cargo. A companhia oferece diversos benefícios como assistência médica e odontológica, abono assiduidade, vale- transporte, tíquete-alimentação, Previdência privada, seguro de vida, convênio farmácia entre outros. Os interessados devem se inscrever através do site www.queroserambev.com.br.

Contratação

As vagas na Ambev são para contratação imediata e para o banco de talentos. Não serão aceitos currículos nas unidades da empresa.

Palestra sobre o eSocial

‘O eSocial e os impactos na Empresa: da Engenharia ao Direito’ é o tema da palestra que será promovida amanhã pela Uninassau. O evento ocorre das 8h às 12h, na unidade Pituba. Os interessados devem realizar as inscrições no site: https://extensao.uninassau.edu.br/, mediante a doação de material de higiene pessoal.