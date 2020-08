Chadwick Boseman, protagonista de Pantera Negra, morre aos 43 anos

O ator Chadwick Boseman, conhecido por interpretar o rei T’Challa no filme Pantera Negra, da Marvel, morreu aos 43 anos. Ele também teve diversos outros papéis no cinema e enfrentava um câncer de colo desde 2016.

A informação foi publicada nas redes sociais do ator. Confira comunicado:

"É com imenso pesar que nós confirmamos a morte de Chadwick Boseman.⁣ Chadwich foi diagnosticado com câncer de cólon em terceiro estágio em 2016 e lutou contra ele nos últimos 4 anos enquanto ele se desenvolveu para um estágio 4.

Um verdadeiro guerreiro, Chadwick perseverou apesar de tudo e nos trouxe muitos filmes que tanto amamos. De Marshall a Da 5 Bloods, August Wilson’s Ma Rainey’s Black Bottom e muitos outros foram filmados enquanto e em meio a incontáveis cirurgias e quimioterapia.

Chadwick Boseman em cena de 'Pantera Negra' Chadwick Boseman em 'Crime sem Saída'

Chadwick Boseman em cena de 'Pantera Negra' Chadwick Boseman em 'Crime sem Saída'

A honra de sua carreira foi poder dar vida ao rei T’Challa em Pantera Negra.

⁣

Ele morreu em sua casa ao lado de sua mulher e amigos.

A família agradece pelo amor e orações e pede para que possam continuar respeitando sua privacidade durante esse período difícil".

O artista fez todos os filmes da Marvel enquanto lutava contra o câncer. Pantera Negra, filme que ele protagonizou, foi lançado em 2018. Já Vingadores: Guerra Infinita, também saiu no mesmo ano. Em 2019, Boseman apareceu em Vingadores: Ultimato e protagonizou o filme Crime Sem Saída. Já em 2020 o ator foi coadjuvante no filme de guerra Da 5 Bloods.

História

Boseman nasceu e foi criado em Anderson, na Carolina do Sul, filho de Carolyn e Leroy Boseman, ambos afro-americanos. Sua mãe era uma enfermeira e seu pai trabalhava em uma fábrica de têxteis, mantendo um negócio de estofados também. Boseman se formou em T. L. Hanna High School em 1995. Em seu primeiro ano, ele escreveu sua primeira peça, Crossroads, e encenou na escola depois que um colega de classe foi baleado e morto. Ele estudou na Universidade Howard em Washington, D.C., formando-se em 2000 em artes plásticas e direção.

Ele morava no Brooklyn no início de sua carreira, mas mudou-se para Los Angeles em 2008 para prosseguir com a carreira de ator. O ator teve seu primeiro papel de televisão em 2003, em um episódio de Third Watch.

Famosos lamentam

Nas redes sociais, personalidades do Brasil e do exterior lamentaram a perde precoce. Muitos destacaram o talento que se foi e também pontuaram a importância dele enquanto artista negro.

Sabrina Sato, apresentadora: “Não dá para acreditar”.

Erika Januza, atriz: "Wakanda forever! Inacreditável! Só nos resta o pesar e a gratidão pela representatividade que fez história".

Lucy Ramos, atriz: "Hoje Wakanda está de luto. Nosso Pantera Negra, o ator Chadwick Boseman nos deixou. Obrigado por empoderar milhares de jovens pretos pelo mundo e obrigado por protagonizar um dos melhores filmes de super heróis".

Chris Pratt, ator, e colega de Boseman em Vingadores: “São notícias devastadoras. Estamos torcendo por sua família. O mundo perdeu um talento imensurável e uma ótima pessoa”.

Gloria Groove, cantora: “Meu Deus, gente... Que soco no estômago essa notícia a vida é tão frágil. A gente nunca sabe pelo que o outro pode estar passando... Ele foi um verdadeiro herói. #RIPChadwickBoseman”

Jordan Peele, diretor de Corra!: "Este é um golpe esmagador".

Kehlani, cantora: “Muitas orações para a família de Boseman”.

Tinashe, cantora: “Você nunca imagina o que as pessoas estão enfrentando. Seja gentil, abra seu coração”.