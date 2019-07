Chape é pedra no sapato, mas Bahia tenta repetir 2018 por reação

Se tem um time que é uma verdadeira pedra no sapato do Bahia, com certeza é a Chapecoense. Adversário deste domingo (28), às 11h, na Arena Condá, em Chapecó, o time catarinense costuma dificultar a vida do tricolor.



A prova disso é que o Bahia só venceu a Chape uma única vez na história, no ano passado, na Fonte Nova, pelo Brasileirão. O gol do 1x0 foi marcado pelo atacante Élber. No palco do duelo de amanhã, o tricolor vai tentar conseguir algo inédito: vencer o alviverde fora de casa.



Na Arena Condá, as duas equipes se enfrentaram três vezes. O Esquadrão somou dois empates e uma derrota. Apesar do retrospecto ruim, o torcedor pode se apegar a mística para acreditar num resultado bom.

No ano passado, quando encarou a Chape em Chapecó pelo 1º turno do Brasileirão, o Bahia vivia situação semelhante a que está passando agora. Vinha de quatro jogos sem vencer entre Brasileirão, Copa do Brasil e da perda do título do Nordestão para o Sampaio Corrêa. Apesar do empate em 1x1, aquela partida significou a virada do tricolor na temporada.



Depois daquele jogo o Bahia ostentou uma invencibilidade de oito jogos. O bom momento, que passou pela goleada de 4x1 sobre o Vitória e classificação na Copa Sul-Americana, coincidiu com a estreia de Gilberto com a camisa tricolor.

Contratado durante a pausa para Copa do Mundo da Rússia, ‘Golberto’ fez o primeiro jogo com a camisa do Bahia diante da Chape e foi na Arena Condá que o atacante abriu a contagem de gols. Foram quatro gols seguidos em quatro jogos, cinco na sequência invicta do time.



E se tem uma coisa que não mudou desde aquele jogo, foi o faro de gol de Gilberto. Nesse ano, o camisa 9 já balançou as redes 17 vezes em 34 partidas, é o artilheiro disparado do tricolor na temporada. Por isso, Golberto é uma das armas do Esquadrão para vencer a Chape e encerrar o jejum que já dura seis jogos.



“Temos que buscar nesse jogo fazer um bom trabalho e buscar mais (gols). Com a ajuda dos companheiros, respeitando o adversário, trabalhar firme, saber que não vai ser um jogo fácil, vai ser extremamente difícil. Vou dar tudo de mim para que a gente consiga o triunfo”, disse o atacante.



O elenco do Bahia tinha chegada a Chapecó prevista para nesta sexta-feira (26), mas o mau tempo na cidade catarinense fez o voo, e treino deste sábado (27), serem cancelados. A delegação sai de São Paulo às 12h de hoje.