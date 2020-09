Chapéu de pescador voltou e fica incrível em looks com pegada street

Faça sua cabeça

Ele está nas cabeças dos fashionistas mais descolados. Batizado de bucket, esse acessório conhecido também como chapéu de pescador, retornou dos anos 90 e fica incrível em looks com pegada street, como também naquela produção pensada para ir à praia. Se você é fã desse item, prepara coração, para babar com os modelitos da marca baiana Sibijoux (@sibijoux_ba). Preço: R$ 50 a unidade.

Vermelho paixão

Com shape minimalista e ares esportivos, essa crossbody é uma daquelas peças funcionais que rola muito sentimento. O tamanho, a gente ama: cabe tudinho, sem extravagâncias. O modelo bem urbano combina com qualquer produção. Dica de stylist: joga com um visu basiquinho que ela, logo, se sobressai. Onde achar? E-commerce da marca Ana Capri (anacapri.com.br). Preço: R$ 139,9.

Multifuncional

Pega logo o robe e transforma em quimono. A peça vira uma ótima sobreposição e ressignifica o uso da roupa de dormir. O Vixe amou o modelito da Riachuelo (riachuelo.com.br) confeccionado em cetim com mangas longas amplas. Uma ótima opção que vai além dos momentos de descanso e relaxamento. Preço: R$ 129,9.

Social, sim!

Que tal um sapato social para chamar de seu? Aproveita para ressignificar a peça e fazer um look bem criativo. Atrás de uma boa inspiração? Experimenta usar com uma meia preta até o joelho e investe em um vestido bem colado. Arremata o seu na lojinha virtual da Inbox (inboxshoes.com.br) e paga somente R$ 86.

Olhar fatal

Um par de óculos bafônico é peça tem que ter no guarda-roupa de qualquer fashionista. Se você gosta de ousar e, também, se diferenciar nas suas escolhas, dê só uma espiadinha no modelito hype garimpado no e-commerce da Several Things (severalthings.com.br). Não tem como não ver o mundo de uma outra maneira! Preço: R$ 99,9.

Comfy

Antes que o calor de Salvador não deixe mais a gente usar peças mais quentinhas, como o moletom, ótima para curtir aquele dia de chuva em casa, descola o seu no endereço virtual Capsula Shop (capsulashop.com.br). Esse achado ainda é um delírio para os nostálgicos e apaixonados pela série noventinha Friends. Custa R$ 109,9.

Nota 10: Uma adolescente pediu uma refeição no iFood e quando o entregador bateu na sua porta, ficou surpreso, porque o pedido era para ele. Gentileza gera gentileza!

Nota 0: Enquanto não houver vacina, precisamos estar atentos e preservar hábitos cultivados na quarentena. Dois beijinhos, em plena pandemia, é de última. Cumprimenta com o cotovelo, mana.